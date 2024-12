55 Jahre nach Apollo 11: Den Mondlande-Computer gibt es jetzt als Armbanduhr

Das britische Startup Apollo Instruments hat eine Armbanduhr entwickelt, die den Apollo-Guidance-Computer nachbildet. Dieser half den Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin einst bei ihrer Reise zur Mondoberfläche. Den ursprünglich koffergroßen Leitcomputer gibt es nun in Smartwatch-Größe für Sammler und Mondenthusiasten. Der Hersteller nennt sie DSKY Moonwatch.

Kleiner Bordcomputer für das Handgelenk

Die Abkürzung steht DSKY steht für Display and Keyboard, also Display und Tastatur. Kein Zufall, schließlich ist die Uhr mit einem Bildschirm und Tasten ausgestattet. Sogar die Benutzeroberfläche ist optisch an den einstigen Apollo-Computer angelehnt.

Ähnlich wie die Astronauten können Träger mit der Uhr navigieren. Der Hersteller hat ein GPS eingebaut. Zum Steuern eines Raumfahrzeugs dürfte die Moonwatch allerdings eher nicht taugen.

Programmierbare Uhr zum Vorbestellen

Techaffine Nutzer können sie außerdem programmieren, da die Uhr auf einem Open-Source-Framework basiert. Kompatibel ist etwa die Programmiersprache Python. Damit lassen sich laut Gizmodo eigene Features implementieren. Zudem sollen wohl Robotervorichtungen über einen „8-channel digital I/O port“ ansteuerbar sein. Wie genau das aussehen soll, lässt der Hersteller aber offen.

Die Uhr befindet sich seit vier Jahren in der Entwicklung und kann für rund 240 Pfund (290 Euro) Anzahlung vorbestellt werden. Insgesamt kostet die Uhr dann 649 Pfund (783 Euro).

