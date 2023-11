Adventskalender 2023: Unsere Tipps für Nerds, Geeks und Startup-Fans

Jeden Tag eine kleine Überraschung: Wenn es im Dezember kalt und düster wird, bringen Adventskalender eine schöne Abwechslung in den Alltag. Damit ihr nicht ewig nach einem passenden Exemplar suchen müsst, haben wir euch einige Ideen zusammengestellt – die auch zeigen, dass nicht hinter jedem Türchen Süßkram stecken muss.

Comic-Fans kommen diesen Advent bei Panini auf ihre Kosten – zumindest, wenn sie ein Faible für Batman und DC haben. Ab dem 14. November bietet der Verlag einen Sammelschuber mit Artwork von Lee Bermejo mit 24 bisher unveröffentlichte Variantheften an, die so auch nur im Adventskalender erhältlich sein werden.

Panini mischt im Kalender Batman-Comics von Joshua Williamson und Detective Comics. Die Batman-Hefte beginnen bei Ausgabe 66, bei den Detective Comics geht es mit Ausgabe 63 los. Wer einen Kalender ergattern will, muss allerdings schnell und beim Budget schmerzfrei sein: Die Auflage ist auf 250 Stück limitiert, ein Kalender kostet 269 Euro.

It’s tea time: Tee-Adventskalender zum Durchprobieren

Wer sich an kalten Wintertagen warmhalten will und gleichzeitig einen Adventskalender sucht, der an der Wand oder auf der Kommode besonders hübsch aussieht, wird bei Paper and Tea fündig.

Im „Origins“-Kalender für 49 Euro sind 24 Kostproben von losen Tees enthalten, die etwas günstigere „Master Blends“-Variante setzt auf Teebeutel. Für absolute Tee-Nerds gibt es noch zwei deutlich größere Versionen, in denen neben Tees auch Tee-Schokolade und sogar Zubehör und Papeterie versteckt sind.

„Von Fans für Fans“ – mit diesem Slogan bewirbt der Merch-Hersteller Eaglemoss seinen Tardis-Adventskalender. Achtung, Spoiler: Im vergangenen Jahr befanden sich hinter den Türchen beispielsweise ein Dalek-Flaschenöffner, Patches, ein Kissenbezug und vieles mehr. Jedes Item ist mit Seidenpapier umwickelt, dazu gibt es jeweils ein kleines Kärtchen, das den Bezug zur Serie erklärt.

Der Doctor-Who-Adventskalender von Eaglemoss kostet rund 70 Euro, die Star-Trek-Variante, die wie ein Borg Cube aussieht, ist mit 119 Euro etwas teurer.

„Dein Haus jeden Tag etwas mehr in eine Nerdhöhle verwandeln“: Das ist das Ziel des Lootchest-Teams für den Dezember. Für rund 100 Euro gibt es 24 Items aus verschiedenen Fandoms – von Harry Potter bis Game of Thrones, von Pen-and-Paper-Würfeln bis Küchengadgets.

Einen Tee-Adventskalender hatten wir in unserer Liste schon – Zeit, dass auch die Kaffeeliebhaber:innen auf ihre Kosten kommen. Im Kaffee-Adventskalender von Coffeecircle gibt es pro Tag 40 bis 45 Gramm Kaffee im wiederverwendbaren Glasbehältern.

Beim Bestellen gibt es die Auswahl zwischen Bohnen für Filterkaffee, Espresso oder den Vollautomat, eine Variante mit gemahlenem Kaffee gibt es nicht. Coffeecircle ist als Sozialunternehmen aufgestellt und will die Lebensbedingungen in Kaffeeregionen mit verschiedenen Projekten nachhaltig verbessern.

Wer noch eine spannende Adventsbeschäftigung für Kinder ab acht Jahren sucht, könnte beim EMF-Verlag fündig werden: Das Buch „Der Angriff des Winter-Withers“ kombiniert für 16 Euro Minecraft mit einem Escape-Adventskalender.

Die Hinweise fürs Exit-Game sind quer durchs Buch verteilt, jeden Tag verrät ein Rätsel, auf welcher Seite der nächste Clou versteckt ist.

24 kleine Geschenkpäckchen erwarten dich im Adventskalender vom Adventsome. Für 129 Euro gibt es Startup-Produkte wie zum Beispiel Snacks oder Kosmetik, aber auch vier Spenden-Türchen, bei denen Geld an soziale Projekte geht. Dabei wird genau erklärt, wohin das Geld fließt – und die Produkte bieten Einblicke ins Sortiment junger Unternehmen.

Wer etwas weniger Geld ausgeben möchte, kann sich auch für die „Mini“-Variante für 35 Euro entscheiden, die vier Produkte enthält und einen Euro in die Spendenkasse einzahlt.

