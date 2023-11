Black Friday bei Mediamarkt und Saturn vor Finale: Die besten Technik-Schnäppchen am Wochenende

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Nach dem Singles Day folgte bei Mediamarkt und Saturn direkt im Anschluss eine verfrühte Black Week. Kaum ist die vorbei geht es direkt mit der offiziellen Aktion zum Black Friday 2023 weiter. Neben den Singles-Day- und Black-Week-Angeboten sind noch viele neue Deals hinzugekommen. Einige Deals sind allerdings auch ausgelaufen.

Wir haben uns die Angebote bei Mediamarkt und Saturn angeschaut und fassen einige der Highlights für euch zusammen. Dazu zählen unter anderem die Nothing Ear (2)Kopfhörer mit Tiefpreisgarantie für

99 Euro dank 40 Euro Direktabzug im Warenkorb*. Ebenfalls spannend: Die Samsung Portable SSD T7 Festplatte (extern) mit 2 TB SSD für 99 Euro statt 244,99 Euro*

Wenn ihr auf der Suche nach noch mehr Black-Friday-Schnäppchen von anderen Händlern seid, schaut doch mal in unsere große Übersicht.

Smartphones: Google Pixel und Samsung Galaxy im Blickpunkt

Das Google Pixel 7a (Test) mit 128 GB bekommt ihr bei Mediamarkt für 439 Euro.* und das Google Pixel 7 für 489 Euro statt 649 Euro* Es gibt aber noch weitere Smartphone-Angebote:

Tablets und Macbooks

Externe Festplatten

Apple-Produkte bei Mediamarkt und Saturn günstiger

Smartwatch-Angebote bei Mediamarkt und Saturn

Bei beiden Händlern gibt es aktuell die Google Pixel Watch für 229 Euro*. Zudem gibt es einige weitere interessante Smartwatch-Angebote:

Nicht nur bei Mediamarkt und Saturn gibt es Smartwatches jetzt günstiger. In unserer Übersicht zu Smartwatches und Fitnesstrackern findet ihr alle weiteren Deals.

Black Week: Smart-TVs bei Mediamarkt und Saturn

Die Preise auf ausgewählte Smart-TVs bei Mediamarkt und Saturn können sich aktuell durchaus sehen lassen. Wer das Gerät seiner Wahl nicht findet, sollte sich unsere Liste mit Black-Friday-Angeboten bei Otto ansehen, dort gibt es ebenfalls eine große Menge an Fernsehern zu reduzierten Preisen. Tipp: Erst kürzlich hatte Stiftung Warentests mehrere hundert Fernseher getestet. Hier findet ihr die Testsieger.

Smarthome-Angebote bei Mediamarkt und Saturn in der Black Week

Saug- und Wischroboter im Angebot

Bluetooth-Boxen und Kopfhörer im Black-Week-Sale

Gaming-Deals bei Mediamarkt und Saturn

Konsolen und Zubehör

Spiele und Zubehör

Was hat es mit Black Week und Singles Day auf sich?

Der Singles Day ist ein Shopping-Tag mit Ursprung in China, der auch in Europa immer mehr Fuß fasst. Mittlerweile läutet der 11. November bei vielen Händlern die Schnäppchen-Saison ein. Die Black Week findet bei vielen Händlern in der Woche vor dem Black Friday statt. Allerdings startet sie bei einigen auch schon zwei Wochen vor dem eigentlichen Termin. Otto hingegen lässt seine Angebote bereits seit Mitte November unter dem Black-Friday-Label laufen. Somit ist inzwischen der komplette November zu einem Shopping-Monat geworden. In unserer Analyse erfahrt ihr, wann ihr voraussichtlich die günstigsten Angebote bekommt. Schließlich folgen auf den Black Friday und Black Week noch Cyber Monday und die Cyberweek. Wie die Verlängerung der Singles-Day-Aktion und der frühe Start der Black Week bei Mediamarkt zeigt, sind die Grenzen mittlerweile ohnehin fließend.