Smartwatches und Fitnesstracker am Black Friday: Diese Angebote lohnen sich jetzt

Der Funktionsumfang von Smartwaches wächst und wächst. Das schlägt sich leider auch im Preis nieder. Angebote zum Black Friday 2023 können da eine willkommene Gelegenheit sein. Zwar sind in der Regel nicht die neuesten Geräte wie die Apple Watch 9 oder die Pixel Watch 2 im Sale, dafür gibt es aber die Vorjahresgeräte günstiger. Eine Ausnahme stellt Samsung dar: Der Händler reduziert auch die Preise auf die aktuelle Galaxy Watch 6. Übrigens: Viele weitere spannende Technikschnäppchen aus anderen Kategorien findet ihr in unserer großen Übersicht.

Google Pixel Watch am Black Friday

Die Pixel Watch trackt beim Sport via GPS die Joggingrunde und behält den Herzschlag im Blick. Wie bei Uhren von Samsung oder Apple ist außerdem eine EKG-Funktion eingebaut. In der Nacht kann sie Schlafdaten aufzeichnen. Neben der Basisvariante gibt es die Pixel Watch am Prime Day auch mit LTE-Empfang. Damit könnt ihr unterwegs etwa unabhängig vom Smartphone navigieren. Insgesamt hat Amazon sieben Versionen der Google-Uhr im Angebot:

Die Preise fallen deutlich günstiger aus als noch am Prime Day. Allerdings ist inzwischen mit der Pixel Watch 2 (Test) auch ein Nachfolgegerät auf dem Markt – welches jedoch nicht im Sale ist.

Angebote für die Apple Watch am Black Friday

Bei Amazon:

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49 Millimeter, Trail-Loop): 739 Euro*

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49 Millimeter, Alpine-Loop): 749 Euro*

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49 Millimeter, Ocean-Armband): 759 Euro*

Bei Otto:

Bei Gravis:

Apple Watch SE (44 Millimeter) + AirPods 2 (Bundle): 479 Euro*

Apple Watch SE (2023): 315 Euro*

Apple Watch Series 9: 569 Euro*

Samsung-Smartwatches im Sale

Samsung reduziert die Preise auf die Galaxy Watch 6 im eigenen Shop:

Smartwatches von Huawei im Angebot

Rabatte auf Garmin-Produkte

Fitnesstracker von Fitbit im Sale

Wie schon zum Prime Day gibt es bei Amazon erneut einen Fitbit-Sale. Es sind zwar nicht ganz so viele Produkte des Herstellers im Angebot, diese dafür aber in vielen Fällen noch etwas günstiger.

