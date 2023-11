Bluetooth-Boxen und Smartspeaker im Black-Friday-Sale: Die besten aktuellen Angebote

Sonos One. (Foto: t3n)

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Die Black Week ist bereits im vollen Gange und bei Händlern wie Amazon, Otto und Mediamarkt müsst ihr nicht bis zum Black Friday (24. November) warten, bis die Angebote online sind. Das gilt auch für die Kategorie Bluetooth Boxen, in der sowohl handliche und günstige Boxen im Angebot sind, als auch kompakte Lautsprecher aus dem höheren Preissegment. Mit dabei sind zudem einige der am besten bewerteten Boxen aus dem Test von Stiftung Warentest vom Mai diesen Jahres. Einige der Lautsprecher sind jetzt beispielsweise bei Amazon sogar günstiger als am letzten Prime Day, andere hingegen sind (noch) nicht wieder auf diesem Preisniveau angekommen.

Anzeige Anzeige

Bluetooth-Boxen: Testsieger bei Amazon deutlich günstiger

Die JBL Boombox 3 landete in der Kategorie „Bluetooth-Boxen ohne Kabel“ bei Stiftung Warentest auf dem ersten Platz. Jetzt gibt es bei Amazon ein spannendes Angebot: Zum Prime Day kostete sie noch 419 Euro, jetzt bekommt ihr sie für 343,99 Euro*. Die UVP ist ebenfalls gesunken und liegt jetzt bei 369 Euro. Die ebenfalls mit der Note „gut“ bewertete JBL Partybox 110 war am Prime Day rabattiert für 319 Euro zu haben und ist jetzt nochmal günstiger: 299 Euro bei Amazon *.

Gute handliche Bluetooth-Boxen im Angebot

Wer nach einer handlichen Bluetooth-Box zu einem etwas günstigen Preis sucht, kann bei der LG XBOOM Go DXG7 fündig werden. Diese bekam von Stiftung Warentest die Note 2,5 verpasst, wiegt nur 1,1 Kilogramm und ist aktuell zum reduzierten Preis von 95 Euro erhältlich*. Sie ist damit 14 Euro günstiger als an den letzten beiden Prime Days. Auch die handliche JBL Flip 6 Bluetooth Box ist jetzt günstiger für 119,99 Euro statt 149,99 Euro zu haben*.

Black Week und Black Friday: Weitere interessante Rabatte auf Bluetooth-Boxen

Bluetooth-Boxen bei Otto und Mediamarkt im Sale

Weitere interessante Black-Week-Angebote aus anderen Kategorien

Mehr zu diesem Thema Bluetooth Otto Amazon Black Friday