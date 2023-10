Black Friday, Cyber Monday oder Singles Day: Wann gibts die höchsten Rabatte?

Das vierte Quartal ist für den Onlinehandel in vielen Fällen jenes, das darüber entscheidet, wie erfolgreich das Geschäftsjahr war. Denn pünktlich zur Weihnachtssaison überbieten sich die Händler:innen mit zahlreichen Rabattaktionen und versuchen immer frühzeitiger, das Geschenkebudget der Verbraucher:innen für sich zu verbuchen. Angefangen beim aus China stammenden Singles Day über den Black Friday bis hin zum Cyber Monday – die kommenden Wochen versprechen Schnäppchenjägern ein wahres Paradies.

Doch wo können Käufer:innen wirklich am meisten sparen? Das Vergleichsportal guenstiger.de hat anhand der Vorjahresaktionen eine aufschlussreiche Analyse durchgeführt. Die Untersuchung zeigt, dass der Singles Day, der am 11. November stattfindet, in Deutschland im Vergleich zu anderen Shopping-Events eher enttäuschend ausfällt (und bekanntermaßen auch nur von einer kleineren Anzahl an Händler:innen mitgetragen wird).

Im letzten Jahr blieben die Preise für über 200 ausgewählte Produkte im Durchschnitt mehr oder weniger unverändert. Nur vereinzelte Angebote mit zweistelligen Rabatten konnten entdeckt werden. Was es mit dem Tag auf sich hat und warum er aus Händler:innensicht trotzdem berücksichtigt werden sollte, erfährst du hier.

Im Schnitt 10 Prozent Ersparnis am Black Friday

Die wahren Schnäppchenjäger sollten sich stattdessen auf den Black Friday vorbereiten, der stets am Freitag nach dem US-amerikanischen Thanksgiving stattfindet (und dort noch deutlich größer aufgezogen wird als bei uns). Im Jahr 2022 wurden an diesem Shoppinggroßereignis laut der guenstiger.de-Auswertung beeindruckende 74 Prozent der geprüften Produkte günstiger angeboten als im Vormonat.

Im Durchschnitt konnten Käufer:innen satte zehn Prozent sparen. Besonders in den Bereichen Computer, Spielwaren, Audio, Haushaltselektronik und Baumarkt und Werkzeug lockten Rabatte von durchschnittlich 13 bis 15 Prozent. Das sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht jedes Sonderangebot ein Bestpreis ist.

Der Cyber Monday schließlich, der am Montag nach dem Black Friday stattfindet, zeigt dagegen immerhin ein mittleres Sparpotenzial. Im Vergleich zum Oktober sanken die Preise im Durchschnitt um fünf Prozent, wobei etwa die Hälfte der Produkte günstiger angeboten wurde als einen Monat zuvor.

Gute Vorbereitung sichert die besten Angebote

Die Expert:innen des Preisvergleichsportals empfehlen Sparfüchsen, sich gut vorzubereiten, indem sie eine Einkaufsliste erstellen und Preisalarme für gewünschte Produkte einrichten. Ein Preisvergleich mit anderen Händlern ist ebenfalls ratsam, da viele Anbieter ihre Preise dynamisch anpassen. So haben Käufer:innen die besten Chancen, wahre Schnäppchen zu ergattern.

Worauf es ansonsten bei der Beurteilung des Schnäppchenpotenzials ankommt, haben wir für dich in diesem Ratgeber zusammengestellt. Auf jeden Fall sichert dir eine gute Vorbereitung die schnelle Entscheidungsmöglichkeit. Denn die braucht es, um angesichts der gegebenenfalls knappen Verfügbarkeit schnell entscheiden zu können, ob man bestellen will oder nicht. Hilfreich kann es dabei auch sein, auf Vorkasse zu setzen und sich so zumindest ein paar Stunden Bedenkzeit zu sichern.

Lernen können Verbraucher:innen daraus zweierlei: Denn zum einen haben auch frühere Untersuchungen ergeben, dass die Preise den gesamten November über schon deutlich niedriger liegen als in anderen Monaten. Zum anderen bleibt der Black Friday in diesem Jahr offenbar erneut der Tag, an dem besonders gute Schnäppchen zu finden sind. Allerdings ändern sich an diesem Tag die Preise bei vielen Händler:innen besonders dynamisch. Aus Händler:innensicht kann es daher angesichts des starken Wettbewerbs auch sinnvoll sein, antizyklisch zu agieren und sich so anders zu positionieren als die Mitbewerber.

