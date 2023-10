Playstation, Switch und Xbox: Diese Gaming-Angebote gibt es am Prime Day

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Zum zweiten Mal im Jahr 2023 bittet Amazon zum Prime Day. Prime-Mitglieder können unter anderem Apple-Hardware, Smartphones oder Bluetooth-Boxen zu reduzierten Preisen einkaufen. Auch Gamer:innen können bei der Rabattaktion auf ihre Kosten kommen.

Neben viel Zubehör in Form von Headsets, Controllern und Ladestationen reduziert Amazon sogar eine Konsole.

Prime Day: Xbox Series X

So bietet Amazon zum Prime Day die Xbox Series X mit einem Terabyte SSD-Speicher derzeit für 429 Euro an. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Neuware, sondern um ein Certified-Refurbished-Angebot. Laut Amazon wurde die Konsole auf ihre Funktionstüchtigkeit hin geprüft, optisch könne das Gerät aber „kosmetische Mängel aufweisen“. Normalerweise ruft Amazon für die wiederaufbereitete Konsole 470 Euro auf.

Prime Day: Xbox-Zubehör

Wer direkt mit mehreren Spieler:innen losdaddeln möchte, findet bei Amazon zusätzlich auch Controller. Vom Profi-Gamepad von Thrustmaster mit austauschbaren Komponenten bis zum simplen kabelgebundenen Controller von Power A oder PDP gehört alles zum Portfolio. Neben den klassischen Pads hat Amazon außerdem Joysticks und ein Rennlenkrad im Angebot.

Für die richtige Kommunikation in hitzigen Gefechten gibt es bei Amazon zudem Headsets. Auch hier ist vom simplen Ohrstecker mit Mikro bis zum Ferrari-Kopfhörer vieles dabei.

Xbox-Games am Prime Day

Außerdem darf ein buntes Spielepaket nicht fehlen. Beim Prime Day mit dabei sind Klassiker wie The Witcher 3 in der Complete-Edtion oder Landwirtschafts-Simulator 22.

Playstation 5 am Prime Day

Bei den Playstation‑5-Angeboten kommen vor allem ambitionierte Zocker:innen auf ihre Kosten. Eine günstige Konsole gibt es leider nicht, dafür aber einiges an Zubehör. Darunter zwei Victrix-Controller mit austauschbaren Komponenten.

Zusätzlich reduziert Amazon bei vielen Headsets den Preis:

PS5-Games am Prime Day

Dafür finden Playstation-Fans bei Amazon im Vergleich zur Xbox eine größere Spieleauswahl. Darunter sind die folgenden Titel:

Nintendo Switch: Zubehör am Prime Day

Nintendo-Fans können am Prime Day unter anderem Ladestationen für Controller und Joy-Cons günstig abstauben. Zusätzlich bietet Amazon Gamepads und Headsets günstiger an.

Nintendo-Switch-Spiele am Prime Day

Bei den Spielen reduziert Amazon den einen oder anderen Leckerbissen. Der aktuelle Titel The Legend of Zela – Tears of the Kingdom ist etwa auf 50 Euro herabgesetzt.

