Smartwatches und Fitnesstracker am Prime Day: Diese Angebote lohnen sich

Wer seine Fitness im Blick behalten, sportliche Leistungsdaten aufzeichnen oder einfach nur die Musikwiedergabe bequem am Handgelenk kontrollieren möchte, greift am besten zur Smartwatch oder zu einem Fitnesstracker. Die allermeisten Modelle sind mittlerweile dazu in der Lage, Herzschlag, Schlafdaten oder Laufroute aufzuzeichnen.

Das Problem: Mit wachsendem Funktionsumfang steigt auch der Preis. Wollt ihr nicht zu viel für die smarten Zeiteisen ausgeben, lohnt sich ein Blick auf die Angebote beim Amazon Prime Day am 10. und 11. Oktober. Hier gibt es vor allem Vorjahresmodelle zu günstigen Preisen.

Ein gutes Beispiel ist die Google Pixel Watch (unser Test). Die Uhr konnte uns mit ausreichend Leistung und einem schicken Display durchaus überzeugen. Einer der größten Kritikpunkte war der Preis. 380 Euro für eine Smartwatch? Happig. Zum Prime Day gibt es die Pixel Watch nun schon ab rund 265 Euro*.

Google Pixel Watch am Prime Day

Die Pixel Watch trackt beim Sport via GPS die Joggingrunde und behält den Herzschlag im Blick. Wie bei Uhren von Samsung oder Apple ist außerdem eine EKG-Funktion eingebaut. In der Nacht kann sie außerdem Schlafdaten aufzeichnen. Neben der Basisvariante gibt es die Pixel Watch am Prime Day auch mit LTE-Empfang. Damit könnt ihr unterwegs etwa unabhängig vom Smartphone navigieren. Insgesamt hat Amazon sieben Versionen der Google-Uhr im Angebot:

Gerade bei LTE-Modellen lohnt sich aber noch einmal ein Preisvergleich. Diese sind bei anderen Shops teilweise günstiger.

Samsung Galaxy Watch am Prime Day

Günstiger fahrt ihr am Prime Day mit den Galaxy Watches von Samsung. Auf denen ist wie auf der Pixel Watch das WearOS-System von Google installiert. Die Galaxy Watch 4 von 2021 gibt es schon ab 125 Euro*, das neuere Modell Galaxy Watch 5 ist ab 180 Euro* erhältlich. Bei allen Modellen bietet Amazon eine erweiterte Garantie von 36 Monaten.

Prime Day: Angebote von Fitbit

Mehr auf Fitness und Wohlbefinden sind die Geräte von Fitbit ausgelegt. Basisgeräte wie Fitbit Inspire 2 decken Grundfunktionen wie Herzfrequenzmessung und GPS ab. Das Nutzerinterface ist aber überschaubar. Mehr haben Smartwatches wie Fitbit Sense drauf, die mit eingebauten Funktionen zur Überwachung des eigenen Stresslevels und der Messung der Hauttemperatur ausgestattet sind.

