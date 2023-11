Smarte Bildschirme wie der Amazon Echo Show 5 dienen als Smarthome-Zentrale – und sind am Black Friday besonders günstig. (Foto: Amazon)

Der Black Friday 2023 findet laut Kalender erst am 24. November 2023 statt. Die Aktionen einiger Händler laufen aber längst. Dabei darf Amazon nicht fehlen. Schon lange vor dem großen Shopping-Tag reduziert der Versandhändler einige seiner Echo- und Fire-Geräte sehr stark. Bevor ihr drauflos shoppt, solltet ihr aber die Preise vergleichen. Vereinzelt können auch andere Händler Amazon-Hardware günstig anbieten. Für den Preisvergleich gibt es etwa eine praktische Chrome-Erweiterung. Außerdem findet ihr hier zehn Tipps, um an die besten Rabatte zu kommen.

Amazon Echo Pop mit Hue-Lampe

Dazu gehört Amazons kleiner Echo-Lautsprecher Amazon Echo Pop. Mit dem smarten Speaker (und dem richtigen Abo) streamt ihr unter anderem Musik oder steuert smarte Geräte. Weil ein Matter-Controller bereits eingebaut ist, braucht ihr dafür keine externe Bridge. Das macht Amazons aktuelles Angebot lukrativ.

Zum Preis von rund 23 Euro bekommt ihr den Echo-Pop-Lautsprecher und eine warmweiß leuchtende Philips-Hue-Lampe mit E27-Sockel. Zum Vergleich: Normalerweise kostet ein Echo Pop allein 54 Euro. Derzeit bieten andere Händler den Speaker auch bereits ab 17 Euro an. Bei Amazon kostet er ohne Lampe aktuell 18 Euro. Nebenher sind noch einige weitere Echo-Geräte reduziert.

Amazon Fire HD 10 und andere Tablets

Ganz klar, Amazons Tablets kann man nicht mit Edel-Geräten wie dem Apple iPad vergleichen, denn sie sind vor allem auf die Nutzung von Amazons eigenen Diensten wie Prime Video oder die E-Book-Flatrate Kindle Unlimited ausgerichtet. Wer sich in diesem Universum bewegt und ein günstiges Tablet genau dafür sucht, kann derzeit aber ein Schnäppchen schießen. Ihr bekommt das Amazon Fire HD 8 mit 32 Gigabyte Speicher gerade schon für knapp 55 Euro – auch bei anderen Händlern. Kleiner Wermutstropfen: Für den günstigen Preis müsst ihr Werbung im Sperrbildschirm ertragen.

Amazon Fire TV Sticks

Heutzutage werden nur noch die wenigsten Fernseher ohne Smart-TV-Funktionen ausgeliefert. Es kann jedoch vorkommen, dass die Hersteller den Software-Support einstellen. Ein neues Gerät müsst ihr dann allerdings nicht zwingend kaufen. HDMI-Dongle wie der Amazon Fire TV Stick bringen aktuelle Apps wie Netflix oder Disney Plus in der aktuellen Version auf den Bildschirm. Zum Lieferumfang gehört außerdem die Sprachfernbedienung. Mit der habt ihr Zugriff auf Amazon Alexa. Amazon bietet das praktische Zubehör für Full-HD- und 4K-Fernseher an. Zum Black Friday gibt es die Geräte bei Amazon extrem günstig. Den normalen Fire TV Stick bekommt ihr schon für 22 Euro – und das nicht nur bei Amazon.

Angebote von Ring

Außerdem reduziert Amazon weitere Smarthome-Geräte aus dem Ring-Kosmos. Darunter diverse smarte Überwachungskameras und Türklingeln wie die Ring Video Doorbell, die es bereits für 60 Euro gibt. Exoten wie die Gegensprechanlage Ring Intercom sind ebenfalls günstiger.

Viele Eero-Router günstiger

Neben Smarthome-Geräten hat Amazon mit Eero auch ein eigenes Mesh-Router-System im Angebot. Los gehts zur Black-Friday-Woche beim einfachen Eero für 50 Euro. Aber auch der Eero Pro 6 mit Wi-Fi-6E-Unterstützung und eingebautem Zigbee-Hub für die Verbindung mit anderen Smarthome-Geräten ist aktuell reduziert.

Verlängerte Rückgabefrist bei Amazon

Selbst wenn ihr jetzt zuschlagt und später feststellt, dass ihr die Geräte doch nicht benötigt: Amazon hat zum Weihnachtsgeschäft die Rückgabefrist verlängert. Bis zum 31. Januar 2024 könnte ihr unbenutzte Artikel zurückschicken.