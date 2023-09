Der älteste Torrent der Welt ist ein Fan-Film und nun 20 Jahre alt

Der älteste noch aktive Torrent der Welt hat gerade sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Er wurde am 28. September 2003 gestartet. Es handelt sich um einen Fan-Film zu The Matrix, kreativ betitelt als The Fanimatrix.

Anzeige Anzeige

Zwei Jahrzehnte sind eine beeindruckende Laufzeit für einen Torrent, besonders wenn man bedenkt, dass Torrents nicht autonom aktiv bleiben. Sie benötigen sogenannte Seeder, also Personen, die die vollständige Datei besitzen und diese zum Upload bereitstellen.

Ohne Seeder wird ein Torrent unbrauchbar, da er nicht mehr heruntergeladen werden kann. Laut Torrent Freak ist der Fanimatrix-Torrent immer noch aktiv und hat sogar mehr als 100 Seeder, was seine Langlebigkeit unterstreicht.

Anzeige Anzeige

Den Film günstig an die Leute bringen

The Fanimatrix wurde von einem kreativen Team aus Neuseeland auf die Beine gestellt und das mit einem winzigen Budget von nur 800 Dollar. Sie haben den Film in nur neun Tagen abgedreht und die Hälfte des Budgets ging anscheinend für eine Lederjacke drauf.

Als es darum ging, den Film zu verbreiten, standen sie vor einem Dilemma. Plattformen wie Youtube gab es 2003 einfach noch nicht und einen eigenen Server aufzusetzen, hätte mehrere Tausend Dollar gekostet.

Anzeige Anzeige

Wie gerufen kam der Bittorrent-Dienst ins Spiel, der eine kostengünstige Distribution via Torrent ermöglichte. Sebastian Kai Frost, der IT-Experte des Filmteams, fasste es so zusammen: „Es sah vielversprechend aus, denn es skalierte so, dass je beliebter die Datei wurde, desto mehr wurde die Bandbreitenlast geteilt. Es schien die perfekte Lösung zu sein.“

Der Torrent soll lange aktiv bleiben

Regisseur Rajneel Singh hatte ursprünglich geplant, den Cast des Fanfilms zum 20-jährigen Jubiläum wieder zusammenzubringen. Das stellte sich jedoch als schwierig heraus, da viele der Schauspieler mittlerweile im Ausland arbeiten.

Anzeige Anzeige

Für das 25-jährige Jubiläum des Films ist jedoch eine richtige Feier geplant. Ob der Torrent dann auch noch aktiv sein wird, bleibt abzuwarten. Frost hat jedenfalls vor, den Torrent so lange wie möglich am Laufen zu halten.

Mehr zu diesem Thema