Airbnb: So erkennt ihr die neue Betrugsmasche, die euch Geld und Urlaub kostet

Aktuell gibt es eine neue Betrugsmasche auf Airbnb, die Nutzer von der Plattform weglockt und dazu bewegt, Geld an die Betrüger zu überweisen. Allerdings kann man die Masche relativ einfach erkennen, wenn man weiß, wie sie funktioniert.

Anzeige Anzeige

Das geht so: Die Betrüger kontaktieren Airbnb-Nutzer über die Plattform und fordern sie dazu auf, die Buchung per E-Mail abzuwickeln. Laut Watchlist Internet nutzen sie dafür wahrscheinlich gehackte Airbnb-Konten, die bereits echte Bewertungen haben, um seriös zu wirken.

In der E-Mail behaupten die Kriminellen dann, dass es technische Probleme mit dem Airbnb-Kalender gebe, und schlagen vor, die Buchung stattdessen über Booking.com fortzusetzen. Dazu schicken sie einen Link zu einer vermeintlichen Booking.com-Seite.

Anzeige Anzeige

Dabei erscheinen sowohl die E-Mail der Betrüger als auch die Seite, auf der die Buchung durchgeführt werden soll, als echt. Bei näherem Hinsehen wird allerdings klar, dass es sich dabei um Fakes der Betrüger handelt. Überweist ihr Geld über den bereitgestellten Link, geht es direkt an die Kriminellen und eine Unterkunft bekommt ihr nicht.

So erkennt ihr die Betrugsmasche

Wenn ein Airbnb-Host eine Buchung außerhalb von Airbnb abschließen möchte, könnt ihr bereits davon ausgehen, dass es sich um einen Betrug handelt. Ihr solltet nicht darauf eingehen und Buchungen ausschließlich über die offizielle Seite abschließen.

Anzeige Anzeige

Außerdem erkennt ihr den Betrug an der gefälschten Booking.com-Seite, die euch die Betrüger schicken. Auf den ersten Blick scheint diese echt, allerdings liest die Adresszeile oben im Browser „booking.stays-3876566623.live” anstatt „booking.com”.

Als weitere Maßnahme könnt ihr über Kartendienste wie Google Maps prüfen, ob die dort angegebene Adresse wirklich existiert. In vielen Fällen könnt ihr mit Street View sogar sehen, ob das Haus oder Apartment so aussieht wie in den Bildern.

Anzeige Anzeige

Seid ihr euch immer noch unsicher, könnt ihr direkt Kontakt zu Airbnb oder Booking.com aufnehmen und nachfragen.

Wenn das Geld bereits überwiesen wurde

Habt ihr bereits Geld an die Betrüger überwiesen, solltet ihr ebenfalls einige Schritte unternehmen. Ihr solltet so schnell wie möglich eure Bank kontaktieren und versuchen, die Überweisung zu stoppen. Das geht allerdings nur, solange die Überweisung noch nicht abgeschlossen ist.

Dazu könnt ihr den Fall direkt bei Airbnb melden und schauen, ob ihr eine Entschädigung bekommt oder zumindest den Account der Betrüger sperren lasst. Außerdem solltet ihr Anzeige bei der Polizei erstatten, um den Fall zu dokumentieren und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.

10 Bilder ansehen Die schönsten Stockfoto-Hacker Quelle: Shutterstock

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Airbnb