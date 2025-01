Alte Sega-Werbung wird wahr: Nach 25 Jahren landet eine KI auf der Dreamcast – mit gemischten Ergebnissen

Die Sega Dreamcast kam im Oktober 1999 in Europa auf den Markt. Schon ein Jahr zuvor wurde die Konsole in Japan veröffentlicht – damals mit einer Reihe von Werbeclips, die die Überlegenheit zur Playstation 2 und zum Gamecube demonstrieren sollten. Einer dieser Clips trägt den Titel „It’s thinking“ und zeigt im Grunde die Dreamcast als KI.

Dreamcast mit KI: Damals Quatsch, heute Realität

Die Werbung, die ihr oben im Video seht, zeigt eine Playstation-Spionin, die die Dreamcast vor dem Release aus dem Hauptquartier von Sega entwenden will. Dabei schaltet sich aber die vermeintliche KI der Dreamcast ein, lässt Ampeln plötzlich von Rot zu Grün wechseln und bringt sogar Flugzeuge fast zum Abstürzen, um die Spionin zu stoppen. Das Ganze sollte den Eindruck vermitteln, dass in der Dreamcast eine KI steckt, die weit über eine gewöhnliche Spielekonsole hinausgeht.

Das war natürlich nur Werbung und am Ende erwartete Gamer:innen keine KI auf der Dreamcast. Spulen wir mehr als 25 Jahre nach vorn, sieht das Ganze schon anders aus. Denn der Youtube-Kanal gameblabla hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine KI auf die Dreamcast zu spielen. Dafür nutzte der Bastler eine Version des großen Sprachmodells Llama2.c mit etwa 262.000 Parametern.

Die KI kann nach dem Port auf der Sega-Konsole gestartet werden und Prompts entgegennehmen. Dabei ist die KI so trainiert, dass sie Sätze und Geschichten vollenden soll – immerhin mit einer Geschwindigkeit von knapp 40 Tokens pro Sekunde. Als der Youtuber etwa „Es war einmal,“ in die Dreamcast-KI eingibt, vervollständigt Llama2 das Ganze mit einer Geschichte über Carl, der nach draußen ging, um etwas zu trinken. Allerdings ist die Dreamcast-KI – genauer gesagt diese Version von Llama2 – dabei nicht besonders zuverlässig.

So steht in der Geschichte etwa über Carl: „Während er schlief, sah er einen kleinen Vogel draußen, um zu schreien. […] Karotte war traurig, aber dann sah er einen Drachen, der ein großer Zug war. Er sah sich selbst an und sah, dass es kaputt war. […] Er ging nach Hause mit seinem Geburtstag.“ Der Youtuber betont, dass ein anderes Modell mit deutlich mehr Parametern womöglich bessere Ergebnisse liefern könnte, aber auf der Dreamcast wohl nur sehr langsam Tokens generieren würde.

So verändert KI Videospiele schon heute

