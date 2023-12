Alternatives Ranking: Sind das die besten Steam-Games des Jahres?

So sieht das beliebteste Spiel des Jahres aus: HoloCure - Save the Fans! ist dabei sogar noch kostenlos (Screenshot: KayAnimate)

Das Jahr 2023 geht zu Ende und damit ist für viele die Zeit gekommen, zurückzublicken. Das gilt auch für die Gaming-Branche. Schon Anfang Dezember erhielt Baldurs Gate 3 den Game of the Year Award.

Anzeige Anzeige

Während die Steam-Awards noch etwas auf sich warten lassen, finden sich im Steam-Store die beliebtesten Spiele des Jahres. Mit dabei in den Statistiken sind Hogwarts Legacy, Payday 3 oder Jedi Survivor. In der alternativen Rangliste der Spieledatenbank SteamDB fehlen diese Titel komplett – und von vielen Top-Titeln hat kaum jemand von gehört.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Zugegeben, ein paar Titel sind bekannte AAA-Titel oder erfolgreiche Indie-Spiele. Der Remake von Resident Evil 4 landet beispielsweise auf Platz 4. Das Spiel des Jahres, Baldurs Gate 3, hat es laut diesem Ranking nur auf Platz 9 geschafft.

Anzeige Anzeige

Doch Title wie Cats Hidden in Paris (Platz 5) sowie Cats Hidden in Jingle Jam (Platz 6) fühlen sich irgendwie deplatziert an. Kurz nach dem Post auf X war das bislang zweitplatzierte Holocure – Save the Fans! mit einem Rating von 97,03 Prozent sogar noch an Letal Company (Platz 2) vorbeigezogen. Das drittplatzierte Spiel Pizza Tower hatte zu seiner besten Zeit 4.500 Spieler:innen im Game – mit einer Bewertung von 96,76 Prozent ist es trotzdem ganz weit oben. Woher stammen all diese skurrilen Spiele auf der SteamDB-Jahresliste?

So bewertet SteamDB die Spiele

Dass so unbekannte Spiele in der SteamDB-Rangliste weit oben sind, liegt an dem alternativen Bewertungssystem der Datenbank, das dort seit 2017 im Einsatz ist. Anstelle positive und negative Reviews gegenzuzeichnen, hat sich das Team eine Formel ausgedacht. Inspiriert vom Reddit-Post des Users Factorio versucht die Datenbank nun präzisere Bewertungen zu erstellen.

Anzeige Anzeige

Die Formel berücksichtigt die Anzahl der Bewertungen und die durchschnittliche Bewertung eines Spiels, und passt die Bewertung an, indem sie sie näher an die durchschnittliche Bewertung von 50 Prohent zieht, je weniger Bewertungen es gibt.

Ob das wirklich die Bewertungen realistischer macht, lässt sich zweifeln, wenn Baldurs Gate 3 hinter Katzen-Suchspielen auf der Liste zu finden ist. Auf X verteidigt ein User die Liste – er habe noch keine andere Liste gesehen, die so nah an eine objektive Bewertung herankommen würde.

Anzeige Anzeige

Auch diese Spiele kennt kaum jemand – trotzdem sind sie gut

6 Bilder ansehen 5 Außergewöhnliche Spiele, die ihr im Auge behalten solltet Quelle: Dontnod

Mehr zu diesem Thema