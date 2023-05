Amazons One-Technologie soll auch Altersverifizierung per Handscan können

Amazon One ermöglicht das Bezahlen per Handfläche. (Bild: Tada Images / Shutterstock)

Amazon bringt eine neue Anwendung für seine Handscan-Technologie namens Amazon One, die es für Zahlungen verwendet, auf den Markt: die Altersverifizierung.

Handfläche statt Kreditkarte oder Bargeld

In einer Mitteilung gab das Unternehmen am Montag bekannt, dass sein Amazon One-Scanner jetzt das Alter von Kund:innen überprüfen kann, beispielsweise beim Kauf von alkoholischen Getränken in einer Bar.

Amazon verwendet den Handscanner derzeit in seiner US-amerikanischen Supermarktkette Amazon Go und einigen Whole-Foods-Filialen. Dort können Kund:innen ihre Einkäufe bezahlen, indem sie ihre Handflächen über einen Scanner halten, anstatt Kreditkarte oder Bargeld herauszuziehen. Amazon One mit Altersverifizierung wird nun erstmals im Baseballstadion Coors Field in Colorado eingeführt.

Was für den Service nötig ist

Amazon plant, das Angebot in „den kommenden Monaten“ großflächiger einzuführen, schrieb Bloomberg. Um diese Anwendung freizuschalten, müssen Interessent:innen eine Fülle an persönlichen Daten bereitstellen: Bilder ihrer Handfläche, den amtlichen Ausweis sowie ein Selfie.

Wenn all dies erfüllt ist und das Geschäft, beispielsweise eine Bar, den Amazon One Scanner hat, sieht der/die Barkeeper/-in die Meldung „21+“ auf seinem Gerät, falls die Person 21 Jahre oder älter ist. Mit einem weiteren Handscan erfolgt dann die Bezahlung.

Sicherheitsrisiken? Nicht bei uns, sagt Amazon

Die persönlichen Daten speichert Amazon in seiner Cloud, was Datenschutz- und Sicherheitsrisiken zur Folge haben könnte. Amazon betont, dass die Handflächenerkennungsdaten der Benutzer:innen sicher seien. Das Unternehmen gibt an, dass es „mehrschichtige Sicherheitskontrollen verwendet, die in die Hardware-, Software- und Cloud-Infrastruktur integriert sind, um sicherzustellen, dass Kundendaten verschlüsselt und sicher bleiben“.

Die Ausweise speichere es nicht, teilte Amazon mit. Diese Daten würden an einen „zertifizierten Identitätsprüfungsanbieter“ übermittelt, welcher den Ausweis überprüft, mit dem Selfie vergleicht und das Alter dann Amazon bestätigt.

