Apple lenkt ein: iOS 17 nimmt umstrittene Änderung zurück

iOS 17 wird eine Reihe von Änderungen mitbringen. Eine eigentlich recht kleine davon sorgte kürzlich im Netz für Kritik: Apple hat dort die Position des Auflege-Buttons in der Telefonansicht nach unten links verlegt. Offenbar scheinen negative Reaktionen darauf auch bei Apple angekommen zu sein.

In der neusten Betaversion von iOS 17 für Entwickelr:innen befindet sich der Auflege-Button wieder in der Mitte. Ganz wie früher sieht der Screen aber dennoch nicht aus, denn wie schon in früheren Betaversionen von iOS 17 ist der gesamte Bedienbereich an den unteren Bildschirmrand gewandert.

Der Auflege-Button befindet sich dort zwischen dem Hinzufügen- und dem Tastenfeld-Button. Bis iOS 16 befanden sich die Buttons allesamt höher und die Auflege-Schaltfläche war etwas abgesetzt von den anderen Funktionen.

iOS 17: Warum Apple das Telefon-Interface des iPhones überarbeitet

Apple hat die Anruf-Buttons in iOS 17 verlegt, um Platz für die neue Kontakt-Poster-Funktion zu schaffen. Unter dem Namen sollen Anrufer:innen zukünftig in Form großformatiger Fotos oder Memojis angezeigt werden.

Wenn ihr nicht bis zum offiziellen Release von iOS 17 warten wollt, könnt ihr euch die Betaversion installieren. Dazu geht ihr auf die Systemeinstellungen und wählt dort unter Allgemein den Bereich Software-Updates aus und klickt dann auf Beta-Updates.

