Apple sichert sich spannendes Patent: Wie eine Glühbirne der schwächelnden Vision Pro helfen könnte

Immer wieder sichern sich Unternehmen Patente auf Ideen, die zum aktuellen Zeitpunkt recht futuristisch klingen. Darunter fällt auch ganz klar das neue Patent von Apple. Das US Patent and Trademark Office hat dem Tech-Riesen eine Eintragung zu einer besonderen Glühbirne genehmigt, die Augmented-Reality auf das nächste Level heben könnte.

Eine AR-Glühbirne für das Wohnzimmer

Wie Patently Apple berichtet, hätte diese Glühbirne im Grunde mehrere kleine Projektoren im Inneren. Wird die Glühbirne dann in eine Fassung eingesetzt und mit Strom versorgt, kann der Projektor Augmented-Reality-Inhalte in die Umgebung projizieren. Die Projektion kann auf den Boden, an die Wände und sogar an die Decke geworfen werden. Die Glühbirne soll sogar in der Lage sein, Objekte in die Projektion einzubeziehen. Über zusätzliche Sensoren, die die Personen im Raum scannen, könnte dann auch mit den Projektionen interagiert werden – was die Glühbirne somit auch zu einem Mixed-Reality-Gerät macht.

Dementsprechend könnten andere Personen, die sich mit im Raum befinden, ebenfalls sehen, was jemand in der Apple Vision Pro sieht. Theoretisch wäre es auch nicht mehr nötig, ein Headset zu tragen. Aber da die AR-Inhalte vom Headset selbst stammen, muss die Apple Vision Pro wohl vorerst noch aktiv sein, damit die Glühbirne funktioniert. Immerhin: Gibt sie keine AR-Inhalte wieder, soll die Glühbirne auch als ganz normales Leuchtmittel genutzt werden können.

Durch die Projektion wäre es etwa möglich, das Menü der Apple Vision Pro auf den Tisch vor euch zu werfen, ein Video zu starten und dieses dann über die Glühbirne an einen größeren, freien Bereich an der Wand zu projizieren. Sollte es sich um 3D-Objekte handeln, die für die Träger:innen der Apple Vision Pro im Raum angezeigt werden, sehen alle anderen über die AR-Glühbirne allerdings nur eine 2D-Version. Apple veranschaulicht im Patent anhand eines virtuellen Balls. Dieser wirft im Grunde durch die Glühbirne ein 2D-Abbild als Schatten auf den Tisch unter ihm.

Ob und wann Apple das Patent in die Realität umsetzt, lässt sich schwer sagen. Manche Patente werden später nicht von den Unternehmen umgesetzt, die sie sich gesichert haben. Stattdessen lizenzieren sie die Idee an andere Unternehmen weiter. Allerdings könnte Apple hier ein Produkt auf den Markt bringen, das der schwächelnden Apple Vision Pro vielleicht wieder etwas Aufwind verleiht – und es ermöglicht, mehrere Menschen in einem Raum in die Erfahrung der Brille mit einzubeziehen.

