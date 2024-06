visionOS 2: Diese Funktionen sollen die Apple Vision Pro besser machen

Dass die Vision Pro einen Auftritt auf der WWDC haben würde, war klar. Dass Apple die Entwicklerkonferenz mit dem Betriebssystem eröffnet, war dagegen eine kleine Überraschung. Schließlich wird dem Headset nachgesagt, bei Kund:innen nicht so gut anzukommen – auch wenn das Unternehmen im selben Atemzug den Deutschlandstart verkündete. Vielleicht hilft das Update auf visionOS 2 ja, die Beliebtheit der futuristischen Brille zu steigern. Allerdings fallen die Neuheiten übersichtlich aus.

Anzeige Anzeige

Fotos mit Tiefeneffekt und neue Navigation

Zumindest in der Fotos-App sollt ihr künftig auf eure Kosten kommen. Mit dem richtigen iPhone können Nutzer:innen bereits spezielle Fotos und Videos für die Vision Pro erstellen. „Normale” Bilder werden dagegen im schlichten 2D angezeigt. Das will Apple mit visionOS 2 ändern. Künftig können Besitzer:innen der Brille Fotos nachträglich um einen Tiefeneffekt erweitern.

Außerdem überarbeitet Apple die Navigation. Um das Hauptmenü zu öffnen haben Nutzer:innen künftig die Hand und halten Daumen und Zeigerfinger kurz zusammen. Irgendwie cool: Dreht ihr die Handfläche nach oben, zeigt das Headset die Zeit und den Ladestand der Batterien an.

Anzeige Anzeige

Plant ihr die Anschaffung der Brille zum Arbeiten, könnt ihr euch außerdem auf einen größeren Bildschirm freuen, wenn die Vision Pro mit einem Macbook verbunden ist. Zwar bleibt es bei einem virtuellen Monitor, der soll in Zukunft aber so wirken, als stünden zwei 4K-Bildschirme nebeneinander. Passend dazu erhöht Apple nach eigener Angabe die Auflösung des virtuellen Displays. Zusätzlich unterstützt die Brille bei der Arbeit Mäuse und die physische Mac-Tastatur wird auch angezeigt, wenn VR-Regler auf Anschlag gedreht ist.

Die Vision Pro in vollen Zügen genießen

Außerdem hat Apple neue Funktionen für Multimedia-Fans angekündigt. So funktioniert der Reisemodus nicht mehr nur in Flugzeugen, sondern künftig auch in Zügen. Inhalte lassen sich künftig außerdem per Airplay vom iPhone, iPad oder Mac ans Headset streamen und die Apple-TV-App unterstützt mit dem Update bis zu fünf parallele Livestreams von Sportübertragungen.

Anzeige Anzeige

Darüber hinaus sollen systemweit verfügbare Live-Untertitel für ein möglichst barrierefreies Erlebnis sorgen.

Ab sofort ist die Entwickler-Beta von visionOS 2 verfügbar. Das fertige Update dürfte im Spätsommer oder Herbst 2024 erscheinen.

Mehr zu diesem Thema