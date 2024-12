Ihr könnt Apple TV Plus am Wochenende gratis nutzen: Das müsst ihr zum Angebot wissen

Nach den Feiertagen auf der Couch abhängen und einen Serienmarathon einlegen? Das will Apple am 4. und 5. Januar 2025 mit Apple TV Plus möglich machen – sogar komplett gratis. Das geht aus einem Beitrag auf X hervor. „Überzeugt euch an diesem Wochenende selbst”, steht da. Darunter ist ein Trailer mit zahlreichen Ausschnitten aus den Eigenproduktionen des Unternehmens eingebettet, die mit Pressestimmen versehen sind.

Das braucht ihr, um Apple TV Plus gratis zu sehen

Was Apple nicht verrät, sind die Modalitäten. Hier hilft unter anderem Variety aus. Demnach ist der Zugang an den beiden Tagen (Variety rechnet sogar noch den Freitag dazu) weltweit gratis. Einschränkungen für den Katalog gibt es auch nicht. Heißt: Ihr könnt jeden Film und jede Serie anschauen. Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, braucht ihr lediglich eine Apple-ID. Habt ihr keine, könnt ihr euch gratis eine anlegen. Der Abschluss eines Probe-Abos scheint nicht nötig zu sein. Das erspart Streaming-Fans etwas Arbeit.

Denn wer ein Probe-Abo für Apple TV Plus abschließt, wird nach dem Gratis-Zeitraum ins kostenpflichtige Angebot übertragen. Vorausgesetzt, man kündigt nicht rechtzeitig. Das ist beim Apple-Streaming-Dienst allerdings mit einer Hürde verbunden. Beendet ihr woanders ein Gratis-Abo, könnt ihr das Angebot in der Regel bis zum Ablauf des kostenlosen Zeitraums in Anspruch nehmen. Nicht so beim iPhone-Hersteller. Wer hier vorschnell auf den Kündigen-Button klickt, verliert den Zugriff sofort. Apple dürfte darauf hoffen, dass ihr die rechtzeitige Kündigung vergesst. Ein Kalendereintrag ist also Pflicht. Ansonsten kostet der Dienst monatlich 9,99 Euro.

Der Sinn hinter der Aktion ist klar. Apple will neue Abonnent:innen vom Dienst überzeugen. Vielleicht spekuliert das Unternehmen darauf, dass Nutzer:innen in der Mitte einer Serie hängen bleiben und im Anschluss ein Abo abschließen, um weiterschauen zu können.

Verglichen mit den Konkurrenten gibt es immerhin einige, wenige Vorteile. So stehen viele Inhalte in 4K zur Verfügung, und die Werbung beschränkt sich auf überspringbare Trailer am Anfang von Serienepisoden und Filmen. Weitere Werbeunterbrechungen gibt es nicht. Dafür ist der Katalog bei Apple deutlich kleiner als bei Netflix oder Disney Plus.

Weitere Wege für den Gratis-Zugang

Das Gratis-Wochenende ist nicht der einzige Weg, um einmal in den Streaming-Dienst hineinzuschnuppern. Grundsätzlich könnt ihr das Angebot sieben Tage lang gratis testen, wenn ihr vorher noch kein Test-Abo abgeschlossen habt. Wer ein qualifiziertes Gerät wie ein iPhone oder iPad kauft, bekommt drei Monate gratis Zugriff.

Außerdem ist Apple TV Plus im Kombiangebot Apple One (ab 20 Euro im Monat) enthalten, das auch Zugriff auf iCloud Plus, Apple Music, Apple Arace und Apple Fitness Plus gewährt. Dies lässt sich einen Monat lang gratis testen. Beachtet dabei immer, dass ihr rechtzeitig vor Ablauf der Frist wieder kündigen müsst.

