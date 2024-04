Was war das früher umständlich – da kam ein neuer Blockbuster endlich ins Free-TV und dann: keine Zeit! Nun galt es, den Videorekorder zu programmieren. 2024 gehört dieses Szenario längst der Vergangenheit an, denn dank einer breiten Auswahl an Streaming­diensten können Film- und Serien-Fans gucken, was sie wollen – und zwar, wann sie wollen.

Die Sache hat aber auch Nachteile. Um möglichst viel Exklusivität zu schaffen, setzen viele Anbieter auf aufwendige Eigenproduktionen. Heißt für euch: Wenn ihr im Freundeskreis über die neusten Staffeln von Stranger Things, The Mandalorian oder Game of Thrones mitreden wollt, braucht ihr mit Sicherheit mehrere Abos.

Das führt direkt zum zweiten Nachteil: In den vergangenen Jahren haben viel Dienste immer wieder an der Preisschraube gedreht, und das Ende scheint noch nicht erreicht zu sein. Erst kürzlich hat Netflix die nächste Preiserhöhung für einige Märkte angekündigt. Zuvor hat Disney Plus die Preise angepasst. Damit ihr nicht den Überblick verliert, fassen wir die Preise für die großen Player für euch zusammen.

Amazon Prime Video mit Werbung

Zum Angebot von Amazon Prime Video gehört neben Eigenproduktionen der übliche Katalog an wechselnden Filmen und Serien und das Topspiel der Champions League am Dienstag.

Die gute Nachricht: An den Preisen von 8,99 Euro im Monat (entweder einzeln oder mit Prime-Abo) oder 89 Euro im Jahr wird sich zunächst nichts ändern. Seit Februar 2024 zeigt Amazon jedoch mehr Werbung. Die Reklame beschränkte sich zuvor auf kurze Trailer zu Eigenproduktionen, die vor Filmen oder Serien liefen und sich überspringen ließen. Jetzt läuft die Werbung auch innerhalb von Filmen und Serien – ohne Skip-Button.

Wer die Verbraucher­informationen nicht sehen will, kann sie gegen eine Gebühr auch abschalten. Dafür verlangt der Versandhändler 2,99 Euro im Monat extra. Nicht nur das. Wer den Preis nicht zahlt, muss auf Dolby Vision HDR und Dolby Atmos 3D-Sound verzichten. Das Vorgehen ist nicht nur für Kund:innen nervig, es ruft auch den Verbraucherschutz auf den Plan. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) plant eine Klage gegen Amazon. Das Unternehmen hätte vor der Einführung der Werbung die Zustimmung der Kund:innen einholen müssen, argumentiert der VZBV.

Abo Preis Auflösung Parallele Streams Downloads Werbung Amazon Prime Video 8,99 Euro im Monat / 89 Euro im Jahr Je nach Titel Full HD oder 4K Drei parallele Streams / zwei Streams zum selben Inhalt ja ja, seit 5. Februar 2024 / nein, bei Zuzahlung von 2,99 Euro monatlich

Apple TV Plus

Apple hat den Preis für sein Streaming-Abo Apple TV Plus zuletzt im November 2023 angehoben. Seitdem kostet der monatliche Zugriff auf das Angebot nicht mehr 6,99 Euro, sondern 9,99 Euro. Dafür gibt es bei Apple mittlerweile auch einiges zu sehen. Neben der Wohlfühl-Comedy-Serie Ted Lasso gehört mit Coda ein Oscar-Gewinner zum Portfolio.

Außerdem gibt es bei Apple auch Sport. Die Freitagsspiele der Major League Baseball sind im Abo enthalten. Fußball gibt es ebenfalls zu sehen. Wer Lionel Messi bei Inter Miami auch abseits der Apple-Doku sehen will, muss dafür den Season Pass der Major League Soccer für 14,99 Euro im Monat oder 99 Euro pro Saison abonnieren. Bestehende Apple-TV-Kund:innen zahlen 12,99 Euro im Monat oder einmalig 79 Euro. In beiden Fällen bekommt ihr uneingeschränkten Zugriff auf alle Spiele.

Abo Preis Auflösung Parallele Streams Downloads Werbung Apple TV Plus 9,99 Euro im Monat 4K Sechs parallele Streams ja nein

Dazn

Der Sport-Streaming­dienst Dazn zeigt unter anderem die Freitags- und die Sonntagsspiele der Bundesliga und einen Großteil der Champions-League-Partien einzeln oder in der Konferenz – wenn ihr das nötige Kleingeld habt.

Beim Komplettpaket Unlimited hat Dazn Anfang des Jahres die Preisstruktur angepasst. Wollt ihr als Neukund:in das Jahresabo monatlich bezahlen, kostet euch das jetzt 34,99 Euro und nicht mehr 29,99 Euro. Auf den kleineren Betrag kommt ihr nur noch, wenn ihr über die neue Option das komplette Jahr im Voraus bezahlt. In Summe sind das 359,99 Euro.

Billiger kommen NFL- und NBA-Fans weg. Das Paket Dazn Super Sports kostet 29,99 Euro im Monat. Günstiger wird es auch hier im Jahresabo. Dann zahlt ihr 19,99 Euro für Super Sports. Fußball gibt es hier auch zu sehen. Die Bundesliga und die Champions League gehören aber nicht dazu.

Als Dritten im Bunde gibt es noch Dazn Worlds mit sehr eingeschränktem Umfang. Enthalten sind immer die Spiele der Frauen-Bundesliga und der Frauen-Champions-League. Kostenpunkt: 6,99 Euro im Jahr oder 9,99 Euro im Monat.

Außerdem hat Dazn die Regelung für parallele Streams angepasst. In einer Dazn-Übersicht heißt es, dass Neukund:innen standardmäßig einen Stream gleichzeitig sehen können. Als Vorteil erlaube man unter derselben IP-Adresse einen zweiten Stream. Außerhalb des eigenen Haushalts kostet ein zusätzlicher Stream 19,99 Euro im Monat.

Auch Dazn muss sich aktuell mit dem Verbraucherschutz auseinandersetzen. Der VZBV reichte im April 2024 eine Sammelklage gegen den Anbieter ein. Hintergrund sind die Preiserhöhungen in den Jahren 2021 und 2022. Die VZBV-Vorständin Ramona Pop betrachtet die Aufschläge als „unangemessen benachteiligend und intransparent“. Sie seien deshalb unwirksam.

Abo Preis Auflösung Parallele Streams Downloads Dazn World 9,99 Euro im Monat / 6,99 Euro im Monat im Jahresabo Full HD 2 (mit derselben IP-Adresse) - Dazn Super Sports 24,99 Euro im Monat / 19,99 Euro im Monat im Jahresabo Full HD 2 (mit derselben IP-Adresse) - Dazn Unlimited 44,99 Euro im Monat / 34,99 Euro im Monat im Jahresabo / 359,99 Euro im Jahresabo bei Einmalzahlung Full HD 2 (mit derselben IP-Adresse) -

Disney Plus

Neues aus den Star-Wars- und Marvel-Universen gibt es bei Disney Plus. Ursprünglich lockte der Micky-Maus-Konzern mit überschaubaren Preisen, mittlerweile hat das Unternehmen aber nachgedreht und die Angebotsstruktur angepasst.

Seit November 2023 gibt es ein Abo mit Werbung. 4K-Material seht ihr nur noch im teuren Premium-Abo für 11,90 Euro im Monat. Das Standard­angebot ohne Werbung liegt jetzt bei 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr. Das entspricht dem alten Preis für das 4K-Abo.

Das Abo zu teilen soll bald ebenfalls nicht mehr so leicht funktionieren. Wie Netflix will auch Disney gegen das Account-Sharing vorgehen.

Abo Preis Auflösung Parallele Streams Downloads Werbung Disney Plus Standard mit Werbung 5,99 Euro im Monat Full HD 2 nein ja Disney Plus Standard 8,99 im Monat / 89,90 Euro im Jahr Full HD 2 ja nein Disney Plus Premium 11,99 Euro im Monat / 119,90 Euro im Jahr 4K 4 ja nein

Netflix

Bei Netflix gibt es längst mehr zu sehen als Stranger Things. Das Angebot an Eigenproduktionen wächst regelmäßig, außerdem gehören auch Spiele zum Umfang. Dafür erhöht der Streaminganbieter seine Preise allerdings sukzessiv – zuletzt im April 2024 für Neukund:innen. Bestandskund:innen sind etwas später dran. Darüber informiert das Unternehmen gerade per Mail. Heißt für euch: Das Standardabo kostet nun 13,99 Euro, die Premium-Option mit 4K-Streams sogar 19,99 Euro. Außerdem strich das Unternehmen schon 2023 mit dem Basis-Angebot die günstigste werbefreie Option. Betroffen davon sind neue und wiederkehrende Kund:innen. Bestandskund:innen, die auf den Tarif wechseln wollen, zahlen nun 9,99 statt 7,99 Euro.

Unangetastet bleibt das werbegestützte Abo. Nehmt ihr Reklame in Kauf, zahlt ihr weiterhin 4,99 Euro im Monat.

Abo Preis Auflösung Parallele Streams Downloads Werbung Netflix Standard mit Werbung 4,99 Euro im Monat Full HD 2 ja ja Netflix Standard 13,99 Euro im Monat Full HD 2 ja nein Netflix Premium 19,99 Euro im Monat 4K 4 ja nein

Paramount Plus

Noch stabil ist der Preis bei Paramount Plus. Filme, Serien und Co. seht ihr hier für 7,99 Euro im Monat. Die Frage ist: Wie lange bleibt das so? In den USA hat Paramount den Streaming­dienst mit Showtime gekoppelt. In Übersee kostet dieses Abo 11,99 US-Dollar. Außerdem gibt es in den USA ein werbefinanziertes Abo, das mittlerweile 6,99 Dollar im Monat kostet. In Deutschland ist diese Option allerdings nicht buchbar. Gestrichen wurde hierzulande allerdings das günstigere Jahresabo für 79,90 Euro.

Abo Preis Auflösung Parallele Streams Downloads Werbung Paramount Plus 7,99 Euro im Monat Full HD 2 ja nein

Wow Ticket

Ein Abo für alles gibt es beim Pay-TV-Sender Sky nicht. Das Unternehmen teilt seinen Streaming­dienst Wow in die Optionen Wow Serien, Wow Filme & Serien und Wow Live-Sport auf. Drin steckt jeweils, was draufsteht.

Regulär zahlt ihr fürs Serien-Abo mit vielen HBO-Produktionen 7,99 Euro im Monat und in Kombination mit dem Film-Bundle 9,98 Euro. Beim Live-Sport drehte Sky dagegen an der Preisschraube. Seit Februar 2024 zahlt ihr 35,99 Euro im Monat. Enthalten sind neben dem Bundesliga-Samstag unter anderem alle Spiele der zweiten Bundesliga, Partien der Premier League, die Formel 1 und Golfturniere der PGA. Bucht ihr eine längere Laufzeit, sinken die monatlichen Preise. Wie viel genau ihr ab Februar zahlen müsst, hat Sky noch nicht verraten.

Bei sämtlichen Angeboten ist außerdem Vorsicht geboten. Standardmäßig ist der Zusatzdienst Wow Premium für sieben Tage gratis enthalten. Kündigt ihr dieses Extra-Abo in der Zeit nicht, kommen zur monatlichen Rechnung fünf Euro obendrauf. Ohne Wow Premium sinkt allerdings die Qualität. Statt in Full HD seht ihr die Inhalte dann nur in HD – und es gibt Werbung vor Serien und Filmen.

Abo Preis Auflösung Parallele Streams Downloads Werbung Wow Serien 7,99 Euro im Monat HD (Full HD mit Wow Premium für 5 Euro monatlich) 1 (2 mit Wow-Premium) ja ohne Wow Premium vor Start der Wiedergabe Wow Filme 7,99 Euro im Monat HD (Full HD mit Wow Premium für 5 Euro monatlich) 1 (2 mit Wow-Premium) ja ohne Wow Premium vor Start der Wiedergabe Wow Filme & Serien 9,98 Euro im Monat HD (Full HD mit Wow Premium für 5 Euro monatlich) 1 (2 mit Wow-Premium) ja ohne Wow Premium vor Start der Wiedergabe Wow Live-Sport 35,99* Euro im Monat / 29,99 Euro im Monat im Jahresabo HD (Full HD mit Wow Premium für 5 Euro monatlich) 1 (2 mit Wow-Premium) nein Werbung im Live-TV

Auch Musik­streaming wird teurer

Neben den großen Streaming­anbietern für Filme und Serien haben auch Spotify und Co. in der jüngeren Vergangenheit die Preise nach oben angepasst.

Amazon Music Unlimited für Prime-Kund:innen teurer

Seit Februar 2023 verlangt Amazon von Music-Unlimited-Kund:innen mehr Geld. Die Preise änderten sich wie folgt:

Einzelmitgliedschaft: 10,99 Euro statt 9,99 Euro

Studentenmitgliedschaft: 5,99 Euro statt 4,99 Euro

Familienmitgliedschaft: 16,99 Euro statt 14,99 Euro oder 169 statt 149 Euro im Jahresabo

Im August 2023 zog der E‑Commerce-Riese auch bei den Prime-Kund:innen nach, die nun 9,99 Euro im Monat oder 99 Euro im Jahr zahlen müssen.

Apple Music seit 2022 teurer

Diesen Schritt war Apple Music schon im Oktober 2022 gegangen. Seither kostet die Einzelmitgliedschaft 10,99 Euro im Monat. Familien zahlen 16,95 Euro.

Spotify schmeißt Unwillige raus

Seit Anfang Oktober 2023 gelten bei Spotify ebenfalls neue Preise für Neukund:innen. Für das Individual-Abo zahlt ihr jetzt 10,99 Euro (vorher 9,99 Euro) monatlich. Der Zugriff auf Duo mit zwei Premium-Zugängen steigt von 12,99 Euro auf 14,99 Euro und der Family-Tarif von 14,99 Euro auf 17,99 Euro monatlich.

Einzelmitgliedschaft: 10,99 Euro statt 9,99 Euro

Duomitgliedschaft: 14,99 Euro statt 12,99 Euro

Familienmitgliedschaft: 17,99 Euro statt 14,99 Euro

Mittlerweile gelten die Preise auch für Bestandskund:innen.