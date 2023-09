Netflix, Apple TV Plus und Co.: Diese Filme solltest du gesehen haben

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Streamingdienste gibt es mittlerweile wie Sand am Meer – jeder einzelne hält eine schier unendliche Auswahl an Filmen, Serien und Dokumentationen bereit. Und es kommen fast täglich neue dazu. Damit ihr den Überblick nicht verliert, kommen hier einige aktuelle Tipps.

The Super Models

In den 1990er-Jahren waren sie Ikonen der Mode: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington. Vor allem junge Frauen waren fasziniert von den Schönheiten, die nicht nur Kleider über die Laufstege trugen, sondern auch jenseits der Modeschauen für Aufsehen sorgten – mit Filmrollen, Musikvideos, Werbekampagnen und manchmal auch Skandalen. Supermodels nannte man die Frauen, die zu Stars aufstiegen und zu denen auch Claudia Schiffer oder Eva Herzigová gehörten.

Doch wie fing der Hype an, damals in den 1980er-Jahren? Der Frage geht die Dokuserie The Super Models auf Apple Plus nach. Oscarpreisträger Roger Ross Williams (Music by Prudence) gibt Einblicke in das Leben von Naomi, Cindy, Linda und Christy – vom Beginn ihrer Karriere über ihren weltweiten Ruhm und Erfolg bis zum Leben danach. In den vier Folgen geht es auch um die Frage, wie die Frauen die Modeindustrie geprägt und auch für die Zukunft beeinflusst haben.

Family Law

Eine Anwältin mit Alkoholproblemen – geht gar nicht. Das muss auch Abigail feststellen. Ihre Karriere ist am Tiefpunkt, und nur ihre Familie will ihr noch eine Chance geben. Sie soll in der Kanzlei ihres Vaters mitarbeiten, an der Seite ihrer beiden Halbgeschwister. Hört sich gut an, hat aber einen gewaltigen Haken. Denn Abigails Familie ist nicht weniger chaotisch als sie selbst. Entsprechend schräg sind die Fälle, die in der auf Familienrecht spezialisierten Kanzlei landen. Als auch noch Abigail mitmischt, gibt es bald jede Menge Drama.

Family Law nennt sich die lustige, rasante Anwaltsserie aus Kanada, die seit Donnerstag (21. September) bei Wow* in Doppelfolgen zu sehen ist. Jede Woche kommen zwei weitere Episoden hinzu. Abigail wird gespielt von Jewel Staite (Firefly). In weiteren Rollen zu sehen sind Victor Garber (Titanic), Zach Smadu (The Expanse) und Genelle Williams (Spiral).

Pig

Rob hat dem Leben in der Großstadt entsagt. Seit mehr als zehn Jahren schon lebt er einsam in der Wildnis. Sein treuester Begleiter ist ein Schwein. Doch eines Tages wird das Tier entführt und Rob ist verzweifelt, nicht nur, weil er mit den Trüffeln, die es findet, Geld verdient. Es ist ihm auch ans Herz gewachsen. Widerwillig macht sich der Eremit auf in die Stadt, um das Schwein und dessen Kidnapper zu finden. Ein schwieriges Unterfangen, denn auf dieser Reise wird Rob mit seiner Vergangenheit konfrontiert, vor der er damals geflohen ist.

Pig nennt sich das packende und anrührende Drama über Angst, Verlust und Liebe. In der Hauptrolle zu sehen ist ein wunderbarer Nicolas Cage, der die Verletzlichkeit und Gefühlswelt seiner Figur auf großartige Weise offenbart. Zu sehen ist der Film derzeit auf Netflix*.

Hostage

Magenta TV geht mit der schwedischen Thrillerserie Hostage an den Start. Luftpiraten haben ein Passagierflugzeug in die USA entführt. Die Kriminologin Fredrika Bergmann und die anderen im Ermittlerteam unternehmen alles, um das Drama zu einem guten Ende zu bringen. Dabei sind sie persönlich selbst betroffen. Denn der Sohn von Ermittler Alex ist als Co-Pilot an Bord der Maschine. Die Ereignisse im Flugzeug überschlagen sich indes. Der Kapitän verhält sich merkwürdig, eine Bombe könnte hochgehen. Und dann droht auch noch das US-Militär, die Maschine kontrolliert abzuschießen.

Hostage ist ein Spin-off der Serie Stockholm Requiem, in der Fredrika Bergmann in Stockholm mit schweren Kriminalfällen befasst ist, zu sehen in der ZDF-Mediathek.

Marry Me

Seelenfutter für Romantiker verspricht der Film Marry Me bei Amazon Prime Video*. Jennifer Lopez spielt darin die Popdiva Kat Valdez. Kurz vor ihrer Hochzeit mit dem berühmten Sänger Bastian erfährt sie allerdings, dass dieser sie betrügt. Und jetzt? Die Hochzeit platzen zu lassen kommt für sie nicht infrage. Auf Stars mit all ihren Allüren hat sie keine Lust mehr.

Und so wählt sie einen Fremden aus dem Publikum aus, der mit ihr vor den Traualtar treten soll: einen Mathelehrer ohne jeden Promistatus, gespielt von Owen Wilson. Der lässt sich auch tatsächlich darauf ein, doch bald darauf müssen beide feststellen, dass zu einer guten und vor allem glücklichen Beziehung doch mehr gehört, als nur das Jawort zu sagen.

