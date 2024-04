News

Netflix: Preise steigen auch für Bestandskunden – so viel müsst ihr bald zahlen

Erst vor wenigen Tagen hat Netflix seine Preise in Deutschland erhöht. Was zunächst nur für Neukund:innen galt, betrifft jetzt auch Bestandskund:innen. Die Ankündigung der Preiserhöhung flattert per E-Mail ins Haus. Tun könnt ihr dagegen nicht viel.