Dazn Unlimited: Neue Preisstruktur für Bundesliga und Champions League

Vor wenigen Monaten gab es eine gute Nachricht für Sport-Fans. Dazn kündigte ein Gratis-Angebot an, in dessen Rahmen es unter anderem Live-Fußball aus der italienischen Serie A, der spanischen LaLige oder der französischem Ligue 1 zu sehen gibt.

Wollt ihr auch die Bundesliga und die Champions League live sehen, müsst ihr dagegen weiter für das Dazn-Unlimited-Paket bezahlen. Wer flexibel kündigen will, zahlt hierfür 44,99 Euro im Monat. Günstiger wird es im Jahrestarif. Allerdings müssen sich Neukunden hier künftig entscheiden. Das geht aus der neuen Angebotsstruktur von Dazn hervor.

Dazn Unlimited bei Einmalzahlung günstiger

Denn wer bisher ein Zwölf-Monats-Abo für Dazn Unlimited abgeschlossen hatte, zahlte dafür 29,99 Euro pro Monat. Das ändert sich jetzt. Wollt ihr ein Abo beim Streaming-Anbieter abschließen, kostet das Unlimited-Paket ab sofort 34,99 Euro im Monat und ist damit fünf Euro teurer. Wer sparen will, muss den gesamten Betrag für ein Jahr auf einmal und vorab an Dazn überweisen. Dafür ruft der Streaming-Anbieter 359,99 Euro auf. Das entspricht dann wieder den 29,99 Euro. Dazn will mit dem Schritt nach eigener Aussage mehr Flexibilität bieten. Fraglich bleibt, wie viele Fans sich das leisten wollen.

Immerhin: Für die meisten Bestandskund:innen ändert sich erstmal nichts. Einer Übersichtsseite zufolge will Dazn zunächst nur Fans kontaktieren, die noch von alten Preisen des Monatsabos profitieren und diesen mehrere Optionen zur Wahl stellen. Wer etwa noch ein altes Standard-Abo innehat, kann demnach weiterhin die Inhalte in Anspruch nehmen, für die er oder sie sich angemeldet hat.

Nur Fans, die ihr Abo kündigen und sich später erneut anmelden wollen, bekommen ein Problem. Sie gelten bei Dazn als Neukund:innen und müssen die neuen Preise bezahlen.

Die Preise für die anderen Pakete bleiben unverändert. Für Dazn World, das unter anderem die Frauen-Bundesliga, EHF-Handball und Darts enthält, zahlt ihr 9,99 Euro im Monat oder 6,99 Euro monatlich im Jahresabo. Dazn Super Sports mit Fußball aus den europäischen Ligen und US-Sport aus der NFL und NBA kostet 24,99 Euro im monatlichen Abo. Bucht ihr für zwölf Monate, zahlt ihr 19,99 Euro.

