Wie viele Leute schauen Dazn? Streaminganbieter verrät erstmals Zahlen

Dazn lässt sich bei den Abrufzahlen erstmals in die Karten schauen. (Foto: MichaelJayBerlin / Shutterstock)

Erst am Morgen des 13. Dezembers hatte Netflix angekündigt, künftig transparenter mit Zahlen zu Serien- und Filmerfolgen umgehen zu wollen. Jetzt folgt Dazn. Wie das Fachmagazin Kicker berichtet, hat der Streaminganbieter in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) erstmals konkrete Abrufzahlen veröffentlicht.

Kombination aus TV- und Streaming-Zahlen

Berücksichtig wurde dabei sowohl das Livestreaming als auch Zahlen der linearen TV-Sender. Allerdings zählen in die Betrachtung nur Endgeräte hinein, nicht die einzelnen Nutzerkonten. In Wahrheit könnte die Reichweite von Dazn also noch etwas höher ausfallen. Im Laufe des Jahres 2024 soll aber auch hier gemessen werden.

Dazn ist damit ein Vorreiter auf dem Streamingmarkt. Denn Netflix gibt in seinem Bericht lediglich die angesehenen Stunden an. Ob Nutzer:innen dabei eine Serie oder einen Film mehrfach abgerufen haben, wird daraus nicht ersichtlich.

Alle 8 Tage Zahlen zu Fußball

Dazn verrät dagegen, dass rund 900.000 Kund:innen das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Kopenhagen angeschaut haben. Das Spitzenspiel in der Bundesliga am 3. Dezember zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern sahen sogar 1,12 Millionen Fans.

Künftig wollen Dazn und die AGF diese Zahlen immer acht Tage nach der Ausstrahlung verkünden. Im Vordergrund der Messungen soll der Fußball stehen, also Quoten aus der Champions League und der Bundesliga.

