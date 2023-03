Dazn Rise: Erster Sender nur für Frauensport startet

Dazn bringt einen neuen Sender an den Start, der sich rein dem Frauensport widmet. Dazn Rise geht am 16. März 2023 auf Sendung. Es handelt sich um den ersten Sender im deutschsprachigen Raum, der ausschließlich und rund um die Uhr Sportevents mit weiblichen Akteurinnen zeigt.

Start bei Waipu TV und Samsung TV Plus

Zunächst wird der Ableger des großen Sport-Streamingdienstes nur auf zwei Plattformen verfügbar sein: beim Internetfernsehsender Waipu TV und über Samsung TV Plus, dem kostenlosen Live-TV-Dienst des südkoreanischen Elektronikriesen. Später sollen weitere Plattformen folgen, Dazn nennt LG und Cliq als Beispiele.

Um Dazn Rise zu sehen, müssen Interessierte kein Abo bei dem seit 2016 operierenden Streamer abschließen. Der Sender ist auf den genannten Plattformen kostenlos zu empfangen, Zuschauer:innen müssen aber Werbeblöcke hinnehmen.

Dazn als Vorreiter beim Frauenfußball

„We all rise with more eyes“ lautet das Motto der „Mission, den Frauensport ins Rampenlicht zu rücken und ihn auf das Niveau des Männersports zu heben“, so Alice Mascia, Chefin von Dazn im deutschsprachigen Raum. Der neue Sender verschaffe „dem Frauensport und den Athletinnen die Sichtbarkeit, die sie verdienen“, und biete „den Fans, insbesondere den jüngeren, ein breiteres Spektrum an Vorbildern“. Bei klassischen Sportübertragungen entfallen immerhin nur fünf Prozent auf ausschließlich weiblich besetzte Events.

Dazn sieht sich schon länger als Vorreiter bei der Übertragung von Frauensport. So hat der Streamer etwa via Abo die Fußballweltmeisterschaft 2019 und die Europameisterschaft 2022 übertragen.

Ab der Saison 2021/22 hatte sich Dazn die Rechte an der UEFA Women’s Champions League gesichert. Laut eigener Aussage handelte es sich dabei um den größten TV-Deal in der Geschichte des Frauenfußballs. Um Appetit zu machen (und um potenzielle Abonnent:innen anzufixen) hat Dazn die Champions League im Rahmen einer Kooperation kostenlos auf Youtube gestreamt.

Champions League und bald auch Bundesliga im Portfolio

Die Women’s Champions League bildet auch das Herzstück von Dazn Rise. Noch in diesem Monat gibt es hier erste Highlights mit den Viertelfinals mit deutscher Beteiligung: FC Bayern München gegen FC Arsenal (21. und 29. März) sowie Paris Saint-Germain gegen VfL Wolfsburg (22. und 30. März).

Dazu gibt es Spiele der ersten französischen und der ersten spanischen Liga. Ab September hat der Sender auch die nächste Saison (2023/2024) der deutschen Frauenbundesliga im Portfolio.

Neben Königin Fußball verspricht Dazn Rise aber auch andere Sportarten. So soll es darüber hinaus Übertragungen von Handball, Basketball, Feldhockey, Golf und Kampfsport geben. Auch über Livesport hinausgehende Sendungen sollen hier laufen, etwa eine Doku über die Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser.

Dritter Fast-Sender von Dazn

Dazn will mit seinem neuen Sender nicht nur das gesteigerte Interesse an Frauensport bedienen, sondern auch einem weiteren Trend Genüge tun: dem Boom von Fast-Sendern. Dabei handelt es sich um kostenlose, rein werbefinanzierte Kanäle, die bei Internet-TV-Sendern angeboten werden.

Dazn hat mit Dazn Fast schon einen derartigen Sender bei Waipu TV an den Start gebracht. Das Äquivalent bei Samsung TV Plus heißt Dazn Fast Plus.

