Netflix goes offline: Der Streamingriese eröffnet bald eigene Stores

Laut eines Bloomberg-Berichts plant der Streaminggigant Netflix, Fans die Möglichkeit zu bieten, in die faszinierenden Universen ihrer Lieblingsserien einzutauchen, exklusive Kleidung zu erwerben, thematische Leckerbissen zu genießen und sogar interaktive Attraktionen wie einen Squid-Game-Hindernisparcours zu erleben.

Anzeige Anzeige

Die Netflix-House-Standorte werden als Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und Live-Erlebnissen konzipiert sein, so Josh Simon, Vizepräsident für Verbraucherprodukte bei Netflix, zu Bloomberg. Netflix hat bereits Erfahrung mit temporären Pop-up-Fan-Erlebnissen sammeln können. Unter anderem gab es in Los Angeles schon einen Netflix-Store in einem Einkaufszentrum, und auch in anderen Weltstädten wie Paris oder Tokio testete Netflix bereits das Potenzial eigener Stores. Das Netflix House wird jedoch der erste dauerhafte Standort dieser Art sein.

Fans sollen auf den Geschmack kommen

Im Netflix House soll es immer wieder wechselnde Themen und Acts geben und Restaurants, die Speisen passend zu den Shows servieren. Die kulinarische Palette reicht von Fast-Casual-Restaurants mit Klassikern wie Burgern und Pommes bis hin zu edleren Gerichten, Desserts und Drinks.

Anzeige Anzeige

Für Netflix selbst ist das Netflix House vorerst weniger eine zusätzliche Einnahmequelle, sondern vielmehr eine Möglichkeit, die Titel zu bewerben und die Beziehung zu den Fans zu vertiefen. Die Entscheidung, physische Geschäfte zu schaffen, ist eine interessante Entwicklung aus der Sicht von Netflix, denn der Streaminganbieter setzte bis jetzt vor allem auf die digitale Präsenz.

„Wir haben gesehen, wie sehr Fans es lieben, in die Welt unserer Filme und Fernsehsendungen einzutauchen, und wir haben viel darüber nachgedacht, wie wir das auf die nächste Stufe bringen“, begründet Simon die Entscheidung im Gespräch mit Business Insider.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema