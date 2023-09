Netflix hat gerade seine letzte DVD verschickt

Seit 1998 hatten die Gründer Reed Hastings und Marc Randolph ihre Idee umgesetzt, DVDs per Post zu verleihen. Bis in das Jahr 2023 hat Netflix rund fünf Milliarden DVDs erfolgreich zugestellt.

Das Kerngeschäft des Unternehmens ist selbstredend längst das Streaming geworden. Der Konzern hat den Verleih deshalb nun konsequent eingestellt.

Es ist das offizielle Ende der DVD-Ära von Netflix: Das Unternehmen hat seine allerletzten roten Umschläge am Freitag, den 29. September, verschickt. Das Besondere: Als Abschiedsgeschenk an seine treuen Mitglieder durften diese alle noch ausgeliehenen Discs behalten.

„Für nicht zurückgegebene DVDs werden Ihnen keine Kosten in Rechnung gestellt – bitte genießen Sie sie, solange Sie möchten!“, schreibt das Unternehmen in einem kurzen FAQ. Selbiges bestätigte der offizielle Account des Konzerns auf X. Wer keine Verwendung für die geliehenen DVDs hat: Rücksendungen werden noch bis zum 27. Oktober angenommen.

By the way, a happy clarification in response to all the news headlines out there:

We are not charging for any unreturned discs after 9/29. Please enjoy your final shipments for as long as you like! ❤️💿🍿 https://t.co/lpSJHq29ZX

— DVD Netflix (@dvdnetflix) August 22, 2023