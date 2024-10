AR-Brille Orion: Wie Meta versucht, das Smartphone überflüssig zu machen

Meta hatte vor einer Dekade den Sprung in den Smartphone-Sektor verpasst und scheint sich nun bei Augmented-Reality-Brillen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen zu wollen. Laut Mark Zuckerberg arbeitet der Konzern seit etwa zehn Jahren an einer AR-Brille. Im Laufe des Zeitraums sollen mehrere zehn Milliarden US-Dollar in die Entwicklung geflossen sein. Das Resultat ist trotz der langen Entwicklungszeit noch kein marktreifes Produkt, sondern „nur“ ein Prototyp, den jedoch in dieser Form bislang kein anderes Unternehmen demonstrieren konnte.