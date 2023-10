Robotaxi überfährt Frau und bleibt auf ihr stehen

Cruise betreibt tagsüber 50 Robotaxis in San Francisco. (Foto: Sundry Photography / Shutterstock)

In San Francisco hat sich ein schwerer Unfall mit einem Robotaxi von Cruise ereignet. Eine Frau befindet sich laut Bericht des San Francsico Chronicle noch in einem kritischen Zustand. Der autonome Wagen hatte nach dem Aufprall der Person mit einem anderen Fahrzeug auf der Frau gebremst. Die Feuerwehr musste es mit schwerem Gerät vom Bein der Frau heben.

Anzeige Anzeige

Die Diskussion über mehr Kontrolle über die autonomen Taxis in der Stadt hat dadurch wieder Fahrt aufgenommen.

Unbekannter fährt Frau um und begeht Fahrerflucht

Der Unfall ereignete sich am Montag auf einer Kreuzung nahe Market Street Ecke Fifth Street an einer Ampel. Die Anlage schaltete auf Grün und beide Fahrzeuge gaben Gas, obwohl eine Passantin noch nicht den Bordstein erreicht hatte.

Anzeige Anzeige

Das Auto mit dem oder der menschlichen Fahrer:in fuhr die Frau an und sie fiel vor das Robotaxi. Das selbstfahrende Fahrzeug überfuhr sie und blieb auf ihr stehen. Cruise gibt an, es habe „aggressiv gebremst“, um den Aufprall zu minimieren.

Polizei fahndet nach dem Verursacher

Der Taxibetreiber unterstützt nun die Polizei, um den flüchtigen Unfallverursacher dingfest zu machen. Dazu werten die Strafverfolger die Videos des Cruise-Taxis aus, die es von dem Unfall aufgenommen hat.

Anzeige Anzeige

Zuletzt hatte die Stadtverwaltung die Anzahl der Robotaxis halbiert, nachdem ein Exemplar in einen Rettungswagen gefahren war. Cruise betreibt tagsüber 50 und nachts 150 autonome Taxis in San Francisco.

Die 30 beeindruckendsten E-Fahrzeuge der Welt

30 Bilder ansehen Die 30 beeindruckendsten E-Fahrzeuge der Welt Quelle: Alibaba

Mehr zu diesem Thema