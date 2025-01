Das Luxuslabel Balenciaga bringt Snake zurück – und erntet dafür Spott

Wer in den 1990er oder 2000er Jahren sein erstes Nokia-Handy in den Händen halten durfte, wird sich erinnern: Das vorinstallierte Spiel Snake diente Millionen von Menschen als netter Zeitvertreib. Jetzt bringt das Luxuslabel Balenciaga das Kult-Game zurück – und zwar in Form eines exklusiven Geräts, das stark an einen klassischen Gameboy erinnert.

Limitierte Auflage nur für VIP-Kunden

Anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes, das das „Jahr der Schlange“ einläutet, hat die Modemarke Balenciaga einen neuen, retro-inspirierten Gaming-Handheld vorgestellt. Darauf installiert ist das Kultspiel Snake, das ursprünglich in den späten 1970er Jahren entwickelt wurde.

Wie Time Extension berichtet, scheint das Gerät speziell für den chinesischen Markt entwickelt worden zu sein und richtet sich ausschließlich an VIP-Kund:innen von Balenciaga. Details zur Verfügbarkeit oder Produktionszahlen wurden nicht bekannt gegeben, aber aufgrund der begrenzten Zielgruppe könnte das Handheld schnell zu einem begehrten Sammlerstück werden.

Gleichzeitig melden sich im Netz aber auch kritische Stimmen zu Wort: So schreibt der Hardware-Redakteur Phil Hayton auf Games Radar, dass Balenciaga „seinen Gameboy massakriert“ und das Modelabel nichts mit Konsolen zu tun habe. Er erklärt: „Für jemanden, der das Handwerk der tragbaren Konsolen und ihr einzigartiges Design liebt, ist dies ein ziemlich schlechter Versuch, einem Teil der Geschichte der mobilen Spiele zu huldigen.“

Kleiner Wermutstropfen für Retro-Fans

Auf den ersten Mobiltelefonen von Nokia war Snake eines der beliebtesten Spiele überhaupt. Es ist einfach zu spielen – zur Bedienung reichte in der Blütezeit des Spiels das Tastenkreuz alter Handys. Im Mittelpunkt des Games steht eine Schlange, die durch ein Spielfeld gesteuert wird und geradlinige oder gekrümmte Bewegungen ausführen kann.

Das Ziel besteht darin, zufällig auf dem Spielfeld auftauchende Nahrung aufzunehmen und gleichzeitig Hindernissen, einschließlich des eigenen Schlangenkörpers, auszuweichen. Während die Schlange mit jedem Happen wächst und das Spielfeld somit immer voller wird, gestaltet sich das Manövrieren mit jedem Level zunehmend schwieriger.

Für alle, die leider nicht zur exklusiven Gruppe der VIP-Kund:innen gehören, aber dennoch nicht auf das Spiel verzichten möchten, hat Balenciaga ein kleines Trostpflaster parat: Das ikonische Spiel Snake ist ab sofort auch auf der Website des Modelabels verfügbar. Nutzer:innen können das Retro-Game direkt im Browser spielen, ohne das physische Gerät besitzen oder das Spiel herunterladen zu müssen.

