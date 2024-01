Fieberthermometer durchgespielt: Withings Beamo soll deine Gesundheit checken

Es ist wohl in jedem Haushalt vorhanden und wird nicht nur bei Kindern als erster Indikator zu Rate gezogen, wenn es um die Gesundheit geht: das klassische Fieberthermometer. Geht es nach dem französischen Unternehmen Withings, wird es aber schon bald von einem Gesundheitsgerät namens Beamo abgelöst.

Kleiner als ein Standard-Smartphone

Das Messgerät, das dieser Tage auf der Elektronikfachmesse CES 2024 vorgestellt wird, sieht ähnlich wie ein Thermometer aus, soll aber viel mehr können, als nur die Körpertemperatur messen.

Laut Withings können mit dem handlichen Gerät, das kleiner als ein Standard-Smartphone ist, gleich vier Gesundheitswerte ermittelt werden: neben der Körpertemperatur auch der Sauerstoffgehalt im Blut sowie Informationen über die Lungen- und Herzaktivität, außerdem wird laut Hersteller ein medizinisch genaues EKG erstellt.

Selbst Hinweise auf Vorhofflimmern sollen erkannt werden

Das alles soll in nur einer Minute erfolgen. Für den französische Unternehmen, das bisher hauptsächlich für smarte Körperwaagen bekannt war, ist der Gesundheitscheck für zu Hause „revolutionär“.

Doch wie funktioniert er? Indem das Multiskop in die Hand genommen wird, wird die Sauerstoffsättigung durch zwei seitlich angebrachte Elektroden ermittelt. Währenddessen wird auch ein 1-Kanal-EKG durchgeführt.

Durch das Halten an die Schläfe wird die Körpertemperatur gemessen, und wenn man Beamo an die Brust hält, werden über ein sogenanntes Piezoelement Schallwellen registriert, die Aufschlüsse über die Lungen- und Herzaktivität geben. Selbst Hinweise auf Vorhofflimmern sollen so erkannt werden.

So viel kostet Beamo

Laut Golem ist Beamo nicht nur für private Gesundheitschecks gedacht, sondern auch für den Einsatz in der Telemedizin, da die ermittelten Daten von einer App verwaltet und wenn gewünscht auch mit Ärzt:innen geteilt werden können. Über die App können laut Caschys Blog auch Details zu Medikamenten hochgeladen und die Einnahme dieser protokolliert werden.

Withings plant, das Gerät nach erfolgter CE-Zulassung im Juni 2024 auf den Markt zu bringen. Der Preis soll laut Hersteller-Website bei 250 Euro liegen.

