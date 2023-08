Podcast Artikel merken

t3n Catch up: Tracking-Apps und Digital Health im Test

Tracking per Apple Watch, iPhone und Co: Für das t3n-Themenspecial Health-Tech haben Caspar von Allwörden, Stella-Sophie Wojtczak und Elisabeth Urban den Selbstversuch gewagt. Was genau sie getrackt haben und wie es ihnen damit ergangen ist, hört ihr im t3n Catch up.