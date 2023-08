Tradition trifft Technologie: Bentley bringt Oldtimer als E-Auto zurück

Der Stil bleibt erhalten. (Foto: Bentley / The Little Company)

Die Grenzen zwischen Vergangenheit und Zukunft verschwimmen, wenn Bentley seinen klassischen Blower Jrn als Elektroauto auf die Straßen bringt. Dieses Projekt, das in Zusammenarbeit mit The Little Company realisiert wird, strebt einen 85-prozentigen Nachbau des legendären 1929er Modells an.

Und auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so nicht erscheint: Dieses Automobil hat eine Straßenzulassung, wie Bentley auf der offiziellen Website betont. Der Blower Jrn war in seiner Zeit ein Symbol für Luxus und Sportlichkeit. Und obwohl die beeindruckende Leistung der damaligen Zeit heute nicht mehr ganz mithalten kann, verliert der Bentley durch das Elektro-Upgrade keinesfalls an Stil und Luxus.

Bentley Blower Jrn: Das steckt unter der Haube

Als Stadtauto konzipiert, bringt dieser 85-prozentige Nachbau des Blower Jrn eine Leistung von 15 Kilowatt mit sich, was eine Höchstgeschwindigkeit von 72 Kilometer pro Stunde ermöglicht. Die Batterie mit einer Kapazität von 10,8 Kilowatt kann entweder über Typ 1 oder Typ 2 geladen werden. Schnellladen ist allerdings nicht im Angebot, und so schätzt Bentley die Ladezeit auf zwischen drei bis fünf Stunden ein.

The Little Company hat bei der Fertigung großen Wert auf die originalgetreue Nachbildung des damaligen Rennautos gelegt. Im Cockpit finden zwei Personen Platz, wobei die zweite Person hinten sitzt und idealerweise etwas kleiner sein sollte. Ein kurzes Youtube-Video gibt Einblicke, wie das Auto aussieht:

Bentley startet mit 99 Autos: Exklusivität im Fokus

Der Blower Jrn wird nicht in Massenproduktion gehen. Stattdessen wird Bentley eine limitierte First Edition mit 99 Modellen auf den Markt bringen. Jedes dieser Modelle wird mit einer „1 in 99“-Plakette im Dashboard gekennzeichnet, um die Exklusivität zu betonen.

Farblich bleibt Bentley dem Original treu: Das Fahrzeug wird im charakteristischen „Blower Green“ erstrahlen. Ein handgezeichneter Union Jack ziert zudem beide Seiten des Fahrzeugs.

Automobilliebhaber sollten sich das zweite Quartal 2024 im Kalender markieren, denn dann ist der Verkaufsstart geplant. Ein genauer Preis steht allerdings noch aus.

Von 1888 bis heute: Die Geschichte des Elektroautos

