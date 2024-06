Dein neuer Job? Diese 5 Berufe der Zukunft solltest du im Auge behalten

Wenn wir über künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt reden, dann geht es vor allem um die vielen Jobs, die dadurch wegfallen werden. Und es stimmt ja auch: KI macht heute schon einige Berufe nahezu redundant. Das ist ein Trend, der sich in den kommenden Jahren nur noch stärker fortsetzen wird.

Gleichzeitig aber entstehen neue Berufe oder schon vorhandene werden noch wichtiger. Allen voran sind das wohl alle Berufe rund um die IT. Denn eine KI ist eben kein fertiges System, das, wenn es einmal aufgesetzt wurde, für immer läuft. Künstliche Intelligenz muss gewartet, mit neuen Informationen gefüttert oder durch exakte Parameter in funktionierende Bahnen gelenkt werden.

Überhaupt wird es in den kommenden Jahren wohl eher viele sehr spezifische KI-Systeme geben als ein paar sehr große – und diese Systeme wollen alle entwickelt und gepflegt werden.

Aber es sind auch andere Berufe, die in den kommenden Jahren wohl immer wichtiger werden. Denn KI und die generelle Bewegung hin zum Digitalen wird in vielen Branchen neue Stellenbeschreibungen erfordern, sei es in der Modebranche, dem Erziehungswesen oder der Kriminalistik. Wir haben daher fünf Berufe der Zukunft zusammengetragen, in denen in den kommenden Jahren wohl viele neue Fachkräfte gesucht werden.

Diese 5 Berufe der Zukunft solltest du im Auge behalten:

