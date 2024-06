Gehalt, Karriere & Co.: Was macht eigentlich ein Backoffice-Manager?

Habt ihr schon einmal von der Berufsbezeichnung Backoffice-Manager gehört? Dahinter steckt eine versierte Bürokraft, die für alle administrativen und organisatorischen Aufgaben im Unternehmen zuständig ist. Um diesem Job nachzugehen, benötigt ihr eine kaufmännische Ausbildung. Weiterhin solltet ihr über eine gute Auffassungsgabe verfügen und gerne in einem Team arbeiten. Natürlich ist ein freundliches Auftreten Kunden und Geschäftspartnern gegenüber ebenso wichtig, um Fuß als Backoffice-Manager zu fassen.

In welchen Branchen ist ein Backoffice-Manager tätig?

Backoffice-Manager finden vor allem in den größeren Städten wie Hamburg, Berlin oder München eine Vielzahl an Stellenangeboten. Vor allem in größeren Firmen sind Backoffice-Manager beliebt, denn sie unterstützen die Geschäftsführung in Personal- und Organisationsfragen. Vor allem im IT-Bereich ist das Ansehend es Backoffice-Managers groß und wird in den nächsten Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Doch auch alle anderen Branchen benötigen einen Backoffice-Manager, um ihre Projekte rentabel und gelingsicher zu machen.

Was verdient ein Backoffice-Manager?

Das durchschnittliche Gehalt eines Backoffice-Managers liegt bei circa 37.500 Euro im Jahr, wobei auch Summen von bis zu 48.800 Euro erreicht werden können. Die Untergrenze für diese Berufsgruppe liegt bei 27.600 Euro. Das Gehalt des Backoffice-Managers ist von verschiedenen Faktoren abhängig, unter anderem vom Arbeitgeber und dem Bundesland. Größere Konzerne werden in der Regel mehr zahlen als kleine und mittelständische Unternehmen.

Auch die Betriebszugehörigkeit bestimmt den Verdienst maßgeblich. Neben dem Gehalt erhalten viele Backoffice-Manager zudem weitere Leistungen wie ein 13. Monatsgehalt, Weihnachts- und Urlaubsgeld oder vermögenswirksame Leistungen; ebenso möglich sind Direktversicherungen, Fahrgelder oder bezahlte Weiterbildungen.

Wie wird man Backoffice-Manager?

Wer eine kaufmännische Ausbildung hat, kann sich unter anderem im Fernstudium zum Backoffice-Manager ausbilden lassen. Auch eine berufsbegleitende Fortbildung ist denkbar. Voraussetzung, um diese Weiterbildung in Anspruch zu nehmen, ist meist eine mehrjährige Berufserfahrung. Auch gute Englischkenntnisse werden in der Regel gefordert. Nach einer solchen Weiterbildung werdet ihr umfassende Kenntnisse in den Bereichen Telekommunikation, Rechnungswesen und Controlling, Fremdsprachen, Recht, Steuern und Finanzen, Personalwesen, Marketing und Werbung vorweisen können und könnt so deutlich mehr verdienen.

