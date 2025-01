Warum die Bitcoin-Reserve jetzt zum Wahlkampfthema wird

Es war schon ein bisschen überraschend, als Christian Lindner in der historischen Sitzung des Bundestags, in der Kanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellte und damit Neuwahlen einläutete, plötzlich Kryptowährungen auf die Agenda hob. „Nicht beim Bundeskanzler, nicht beim Wirtschaftsminister und nicht beim Oppositionsführer habe ich gehört, dass in den USA jetzt eine neue kryptofreundliche Politik ins Werk gesetzt wird“, sagte er in seiner Rede am 16. Dezember 2024. Noch konkreter wurde Lindner später im Gespräch mit der Nachrichtenagentur DPA, als er die Europäische Zentralbank (EZB) und die Deutsche Bundesbank aufforderte, über eine Krypto-Reserve nachzudenken.