Brainstorming mit ChatGPT: So geht’s

„Ich würde gern noch über einen ganz anderen Aspekt sprechen.“ Wenn dieser Satz fällt, dann ist deine Präsentation tot. Ganz egal, wie gut du vorbereitet warst und ganz egal, wie fehlerfrei-eloquent-humorvoll du vorgetragen hast. Der Whataboutism der Arbeitswelt ist ein Killer. Er sagt: „Jaja, wunderbar. Tolle Rede, Mann“* – aber jetzt rede ich!

Anzeige Anzeige

Das Gift jeder Projektpräsentation sind nicht die kleinen Fehler. Es sind die Themenbereiche, die du übersehen hast. Künstliche Intelligenz kann dir helfen, ein Thema umfassender zu betrachten und dich auf Debatten vorzubereiten.

In diesem Text bekommst du einen Startpunkt für dein eigenes Brainstorming mit KI und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Beispielen. Ich erläutere anhand von GPT-4 des US-Unternehmens OpenAI, weil es zum Zeitpunkt meiner Recherche das stärkste Tool ist. Die Beispiele sind Beispiele – du setzt deine eigenen Themen ein.

Anzeige Anzeige

Prompts sind keine Zauberformeln, sondern persönlich

Je nachdem, worum es geht und was du brauchst, formulierst du die KI-Prompts. Prompts sind keine Zauberformeln, sondern Anfragen an die Maschine. Sie sind für jeden Menschen verschieden, weil jede:r eigene Bedürfnisse an die Antwort hat. Deshalb bringt es dir auch nichts, wenn du an diesem Absatz vorbei zu den Prompts gescrollt hast. Sorry.

Wichtig vorab: Du wirst die Ergebnisse prüfen müssen. Dies ist ein Brainstorming, kein Lexikon. Die Sprachmodelle sind Werkzeuge und als solche haben sie Optimierungsbedarf. Die Benutzung liegt bei dir. Prüfst du deine Ergebnisse, kannst du deine Prompts besser an deine Bedürfnisse anpassen.

Anzeige Anzeige

Klug ist es, erst mit ChatGPT zu brainstormen, nachdem du dein Thema selbst skizziert hast. Sonst könnte in deinem Gehirn das Framing zuschlagen: Du liest, was der ChatBot dir sagt – und dein Gehirn ist so sehr damit beschäftigt, dass deine eigene Perspektive blockiert ist. Das führt zunächst dazu, dass du deinen persönlichen Blick auf ein Thema verstellst. Langfristig verlierst du das Vertrauen in deine Kreativität. „Du kannst deine Kreativität nicht verbrauchen“, hat die Autorin Maya Angelou gesagt. „Je mehr du sie benutzt, desto mehr hast du.“

Planen wir ein Projekt oder einen Arbeitsschritt, dann profitieren wir von Erfahrung und gesundem Menschenverstand. Gegen ein Brett vor dem Kopf hilft beides nur bedingt. Ich lasse ChatGPT bei Planung und Kreativität mitarbeiten. Lass es uns probieren:

Anzeige Anzeige

Beispiel 1: Offenes Brainstorming, Thema „Schlafmangel und Leistungsfähigkeit“

Ein Brainstorming beginnst du sehr offen. Zum Beispiel so:

Ich möchte einen journalistischen Artikel darüber schreiben, wie Schlafmangel sich auf die Berufsleistung auswirkt. Bitte nenne mir mögliche Auswirkungen.

Schreibe eine Liste mit Stichpunkten. Unter jedem Stichpunkt schreibst du mir zwei oder drei Sätze zur Erläuterung. Nenne mir außerdem wissenschaftliche Quellen zu jedem Punkt.

Ich benenne meinen Kontext und mein Thema und sage ChatGPT, was ich benötige. Anschließend teile ich dem Chatbot mit, in welchem Format ich das Ergebnis gern hätte. Letzteres ist sehr individuell – du musst selbst wissen, was du willst. Wenn du dein Format gefunden hast, kannst du es als Textersetzung anlegen. Dieses heißt bei mir GPTlist.

Andere Beispiele:

Anzeige Anzeige

Schreibe mir zu jedem Faktor eine Erläuterung mit fünf bis sechs Sätzen.

Erläutere mir das Thema in einem Text mit 6.000 bis 7.000 Zeichen. Er sollte wissenschaftlich fundiert sein. Nenne Quellen in Fußnoten.

Willst du regelmäßig mit Sprachmodellen arbeiten, dann frage auch immer wieder nach Prompts und speichere dir ab, was gut funktioniert. ChatGPT fängt (derzeit) in jedem Chatfenster neu an. Es wird sich deine Präferenzen nicht merken. Die Kommunikation klug zu gestalten, ist deshalb deine Aufgabe. Wenn du erst nach mehreren Schritten ein Ergebnis hast, das dir gefällt, dann frage nach:

Dieses Ergebnis gefällt mir. Mit welchem Prompt kann ich deine Antwort beim nächsten Mal direkt in diesem Format bekommen?

Beispiel 2: Positionen, Thema „Vier-Tage-Woche“

Eine Rollenklärung ist in Beispiel 1 zum Schlafmangel eher optional. GPT soll hier nur Aspekte des Themas nennen. In anderen Bereichen mag das anders sein. Probiere mehrere Perspektiven:

Du bist Controllerin in einem gewinnorientierten Unternehmen. Was sind zu erwartende Auswirkungen der Vier-Tage-Woche? Du bist Psychologin und Personalberaterin. Was sind zu erwartende Auswirkungen der Vier-Tage-Woche? Du bist Vater und arbeitest in Vollzeit in einem Callcenter. Was sind zu erwartende Auswirkungen der Vier-Tage-Woche?

Insbesondere die letzte Frage ist interessant, weil sie es dir ermöglicht, Positionen abzufragen, die deiner eigenen Lebenswelt fremd sind. Bedenke aber, dass echte Menschen zu ihren eigenen Lebenslagen die besten Antworten geben können.

Anzeige Anzeige

Mögliche Folgeanfragen:

Bitte nenne mir Unternehmen, die auf eine Vier-Tage-Woche umgestellt haben.

Bitte nenne mir Gegenargumente zu Punkt 10.

Bei einem Debattenthema kannst du eine Pro-und-Contra-Liste erstellen lassen. Wenn du selbst eine Meinung hast, dann lege deine Position dar und frage nach Gegenargumenten, um dich auf die Diskussion vorzubereiten. Wenn es um ein Problem geht, frage, welche Lösungsansätze diskutiert werden.

Handwerklicher Tipp: Wenn du zwischen GPT-Fenstern wechselst, bleiben sie manchmal leer. Dann aktualisiere die Seite, es ist alles noch da.

Anzeige Anzeige

So gehst du mit den Ergebnissen um: Übernimm Verantwortung

Solche Fragen helfen dir, Inspiration zu finden. Anschließend musst du sofort raus aus dem Sprachmodell. Willst du die Erfahrungen anderer einbringen, dann ist GPT als Quelle nicht geeignet, da seine Daten nicht aktuell sind. Deine Recherche geht entweder in einer Suchmaschine weiter oder direkt bei Verantwortlichen in den Unternehmen.

Im ersten Beispiel (Schlafmangel) habe ich eine Übersicht von Themen bekommen. Beim zweiten Beispiel (Vier-Tage-Woche) habe ich herausgefunden, was diskutiert wird, welche Argumente es gibt und bei wem ich Erfahrungsberichte finden kann. Ich kann die Faktoren nun mit meinen eigenen Notizen abgleichen und mir überlegen, ob ich etwas ergänzen möchte. So endet das Brainstorming und die Recherche beginnt.

ChatGPT ist ein Werkzeug, kein Kollege

Es ist verführerisch, die Ergebnisse direkt zu benutzen. Es ist allerdings keine gute Idee. Zur Erinnerung: Dies ist ein Brainstorming. Wir suchen Themen und Ausgangspunkte, dafür setzen wir GPT-4 als Werkzeug ein.

Anzeige Anzeige

Die Verantwortung liegt beim Menschen. Für mich bedeutet das: Wichtig sind die Themenfelder und die genannten Personen. Ich schaue mir die Forschungsaufsätze an, bewerte ihre Qualität und schaue, woran die Autor:innen der Studien in der Folge gearbeitet haben.

Für eine belastbare wissenschaftliche Recherche sind die Sprachmodelle dagegen ungeeignet. Das liegt daran, dass sie noch immer zum Halluzinieren neigen – sie denken sich manchmal Dinge aus, das gilt vor allem für die gratis Version GPT-3,5. Inspiration kann es, Recherche kann es nicht.

Außerdem deuten Experimente darauf hin, dass die Chatbots in Fragen von Sozial- und Wirtschaftspolitik nicht neutral sind (Studie als PDF). GPT-4 gilt als sozial leicht freiheitsliebend und ökonomisch eher links.

Anzeige Anzeige

Dein Job bleibt dein Job

Außerdem ist ein Sprachmodell keine Suchmaschine. Du musst es fragen, bis wann seine Daten reichen. Bei GPT-4 ist es September 2021. Und auch auf der Logik-Ebene gibt es manchmal ein Problem. Kleines Beispiel aus dieser Recherche:

Du bist Vater und arbeitest in Vollzeit in einem Callcenter. Was sind zu erwartende Auswirkungen der Vier-Tage-Woche?

Neun von zehn Antworten waren nützlich. Nummer 6 allerdings …

Vereinbarkeit mit dem Schulplan der Kinder: Wenn die Kinder fünf Tage die Woche in die Schule gehen und der Vater nur vier Tage arbeitet, könnte dies zu Betreuungsherausforderungen führen, besonders wenn keine andere Betreuung vorhanden ist.

Stell dir die Arbeit mit einem KI-Sprachmodell vor, als würdest du mit jemandem Ideen wälzen, der keine Ahnung von der Materie hat. Da kommen spannende Themen bei rum; deine Arbeit musst du trotzdem selbst schaffen.

So viele Menschen sorgen sich, dass KI ihre Jobs übernehmen könnte – und dann beklagen sie sich, wenn das nicht gelingt. Sieh GPT und Co als das, was sie sind: nützliche Software mit Maschinen-Intelligenz. Menschliche Intelligenz hast du selbst.

Also ja, vielleicht übernehmen die Maschinen eines Tages deinen Job. Aber bis dahin können sie dir helfen, bei deiner Planung offener zu denken. Und so lange gesunder Menschenverstand nicht programmierbar ist, müssen wirklich viele Menschen sich keine Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen.

* Das Zitat am Beginn des Textes entstammt dem Lied „Sie ist weg“ der Band Die Fantastischen Vier und wurde hier völlig aus dem Zusammenhang gerissen.

Mehr zu diesem Thema ChatGPT