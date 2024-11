Call of Duty Black Ops 6 ohne Kills? So spielt ein Pazifist den Online-Shooter

Seit dem 25. Oktober wird auf den Konsolen wieder geballert: Der neuste „Call of Duty“-Teil Black Ops 6 ist released. Und wie bei jedem neuen CoD-Spiel ist es wieder an der Zeit, die Waffen hochzuleveln und alles freizuschalten. Auch wieder Teil des Spiels: das Prestige-System. Wer sich schnell Level 55 erreicht, kann die nächste Prestige-Stufe freischalten. Spieler:innen fangen dann von neu an und müssen sich wieder Waffen, Equipment und Perks freispielen.

Anstatt sich durch das Prestige-System hochzuballern, entschied sich ein Gamer für einen friedlichen Weg. Der Reddit-User Pilgore postet seine In-Game-Statistiken, nachdem er Prestige 1 erreicht hat: eine 0,00 K/D-Rate (Kills zu Tode) nach 111 Runden. Besonders beeindruckend ist auch seine Siegesquote, die bei 1,92 liegt.

Doch wie erreicht man überhaupt so etwas? Schließlich geht es in Call Of Duty hauptsächlich um eins: das Ballern. Gegenüber IGN erklärt Pilgore, der eigentlich John heißt, wie er als Pazifist Black Ops 6 spielt. Dafür hat er ein Gameplay-Video zur Verfügung gestellt.

Darin zeigt sich auch, warum John solch eine gute Siegquote hat: Er spielt wirklich, um das Ziel zu erreichen. In den zielorientierten Modi wie Hardpoint und Domination ist Pilgore viel erfolgreicher als in K/D-fokussierten Modi wie Team Deathmatch und Abschuss bestätigt.

Mit der taktischen Spy-Cam-Ausrüstung und des Scrambler-Feld-Upgrades sammelt er während des Spiels Punkte. Als Scorestreak ruft er den UAV, den Counter-UAV und den HARP herbei. Das Einzige, worauf Pilgore schießt, sind gegnerische Streaks, die er sofort aus der Luft holt. Dadurch ist der Gamer ein riesiger Support für sein Team.

Killfrei seit 2020?

Gegenüber IGN erklärt Killgore, dass er nicht zum ersten Mal als Pazifist spielt. Alles fing 2020 mit einer Wette mit einem Freund an, dass er Prestige vor ihm erreichen würde, selbst wenn er bei Black Ops Cold War keinen einzigen Kill machen würde. „Ich hatte Spaß in der Art zu spielen, also habe ich einfach weitergemacht“, erklärt Pilgore. So erreichte er Prestige 15 bei Cold War, 10 bei Vanguard und Modern Warfare 2 und 15 bei Modern Warfare 3, was im letzten Jahr erschienen ist. „Ich mache entweder so lange weiter, bis ich einen Kill bekomme oder mir langweilig wird“, erzählt der Gamer. „Ich habe eine Menge Geduld.“

