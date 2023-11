So lustig gehen Call of Duty und andere Spiele gegen Cheater vor

Die Welt der Videospiele ist nicht nur ein Ort, um mal vom Alltag abzuschalten, sondern für viele auch die Möglichkeit, sich mit anderen zu messen. Doch immer wieder gibt es auch Leute, denen es nicht reicht, sich auf legalem Weg an die Spitze zu arbeiten, und so greifen Gamer immer wieder zu unfairen Mitteln, um besser zu sein als andere.

Anzeige Anzeige

Doch diese Cheater bleiben Entwicklern nur selten verborgen, und so haben auch sie ihre ganz eigenen Wege gefunden, mit den Betrügern umzugehen. Call of Duty: Modern Warfare 3 hat beispielsweise ein Anti-Cheat-System namens Splat eingeführt, das Cheatern auf amüsante Weise den Garaus macht.

So macht Betrügen keinen Spaß mehr

Das neueste Update von Modern Warfare 3 verspricht Betrügern laut Invers nicht nur ein schlechtes Gewissen über ihre unehrlichen Siege, sondern auch eine ordentliche Portion Spaß – zumindest für die Entwickler. Activision hat das Anti-Cheat-Tool Splat eingeführt, um Cheater auf kreative Weise zu bestrafen. Wenn ein unehrlicher Spieler entdeckt wird, kann Splat beispielsweise den Fallschirm deaktivieren und ihn so ungebremst in die Tiefe stürzen lassen – ordentlich Fallschaden inklusive.

Anzeige Anzeige

Es ist dabei nicht das erste Mal, dass Entwickler kreative Wege finden, um Cheater zu bestrafen. Andere Spiele wie Call of Duty: Warzone, Titanfall 2 und Max Payne 3 haben ebenfalls spaßige Methoden gefunden, um mit Cheatern umzugehen. Ein gängiger Trick besteht darin, Betrüger in spezielle Lobbys zu platzieren, in denen sie ausschließlich mit anderen Cheatern spielen können. In Guild Wars 2 wurde ein besonders dreister Betrüger von den Entwicklern sogar kurzerhand von einer Klippe gestoßen und gelöscht. Ein ungewöhnlicher Ansatz stammt aus der virtuellen Welt von Second Life, wo Spieler, die das Spiel sabotierten, in ein abgelegenes Maislabyrinth verbannt wurden, aus dem es kein Entkommen gab.

Warum der Kampf gegen Cheater so wichtig ist

In hochkompetitiven Spielen wie Modern Warfare 3, wo der Wettbewerb hart und der Druck auf die Spieler hoch ist, sind Cheater leider keine Seltenheit. Die Gier nach unfairen Vorteilen und der Wunsch, im Rampenlicht zu stehen, treiben einige Spieler zu betrügerischen Handlungen an.

Anzeige Anzeige

Anti-Cheat-Systeme wie Splat tragen dazu bei, dass Cheater nicht ungestraft davonkommen und sich vielleicht auch noch ein bisschen ärgern müssen, statt einfach nur gebannt zu werden. Diese innovativen Ansätze machen nicht nur den Entwicklern Spaß, sondern tragen auch dazu bei, die Integrität der Spiele zu bewahren und den fairen Wettbewerb im Gaming zu fördern.

Mehr zu diesem Thema