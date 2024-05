CD Projekt Red zieht alle Mitarbeiter von Cyberpunk 2077 ab – was das bedeutet

Das Entwicklerstudio CD Projekt Red hat die Arbeiten an Cyberpunk 2077 endgültig abgeschlossen. Das geht aus einem Finanzbericht des Unternehmens hervor. Neben dieser Information lässt sich aber auch ableiten, an welchen Projekten das Entwicklerstudio als Nächstes feilt.

Cyberpunk 2077 ist abgeschlossen

Wie in dem Finanzbericht zu sehen ist, waren bis Ende Februar 2024 noch rund 17 Mitarbeiter:innen von CD Projekt Red Cyberpunk 2077 zugeteilt. Zu dieser Zeit erschien auch Patch 2.12 für das Open-World-Spiel. Mit dem Update wurden noch einmal zahlreiche Bugs aus dem Spiel entfernt – etwa unsterbliche Gegner in manchen Regionen von Night City.

Mittlerweile wurden die Entwickler:innen von Cyberpunk 2077 abgezogen und neuen Projekten zugeteilt. Damit dürfte die Odyssee, die Cyberpunk 2077 durchgemacht hat, jetzt beendet sein. Innerhalb von vier Jahren haben es die Entwickler:innen geschafft, viele der anfänglichen Probleme und Kritikpunkte zu beheben, mit Phantom Liberty eine umfangreiche Erweiterung zu veröffentlichen und das Vertrauen der Spieler:innen zumindest teilweise zurückzuerlangen.

Das feiert CD Projekt auch im Finanzbericht. Demnach sind die positiven Reviews für Cyberpunk 2077 fast stetig gestiegen. Waren es am Anfang 78 Prozent positive Bewertungen, sind es mittlerweile 95 Prozent.

Was macht CD Projekt Red jetzt?

Im Finanzbericht lässt sich CD Projekt Red auch bei den nächsten Titeln in die Karten schauen. Demnach arbeiten mehr als 400 Mitarbeiter:innen derzeit an The Witcher 4, das intern als Projekt Polaris bezeichnet wird. In der zweiten Jahreshälfte 2024 will das Studio in die Produktionsphase übergehen.

Tatsächlich sind die 17 Mitarbeiter:innen, die zuvor noch an Cyberpunk 2077 geschraubt haben, nicht alle bei diesem Projekt gelandet. Nur vier von ihnen arbeiten jetzt an The Witcher 4 weiter. Der Rest teilt sich zwischen Projekten mit dem Namen Orion und Sirius sowie anderen Projekten auf.

Bei Sirius soll es sich um ein Spin-off im Witcher-Universum handeln. Der Titel soll sich aber noch in einer sehr frühen Phase befinden. Erst im März 2023 hatte das Studio entschieden, das Spin-off noch einmal von vorn zu beginnen. Projekt Sirius hingegen soll wohl der Nachfolger von Cyberpunk 2077 werden. CD Projekt Red soll dabei aber auch noch in einer Konzeptionsphase stecken.

