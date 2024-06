ChatGPT Advanced Voice Assistant: Bietet die Sprachfunktion mehr als gedacht?

Mit der Einführung von GPT-4o hat OpenAI den Sprachassistenten schrittweise an die Nutzer ausgerollt. Dieser ermöglicht es, sich ohne große Verzögerung und mit einer natürlich klingenden Stimme zu unterhalten.

Ein Update namens Advanced Voice Mode soll dem Assistenten nun neue Fähigkeiten verleihen. In einem Video zeigt OpenAI beispielsweise, wie der Modus genutzt werden kann, um eine neue Sprache zu lernen. Laut eines Reddit-Posts bietet der neue Modus jedoch noch weitere Möglichkeiten.

Das kann der Advanced Voice Mode

Der Nutzer Rozzithecreator berichtet, dass er sich bereits zweimal mit dem erweiterten Sprachassistenten unterhalten hat. Seine zweite Unterhaltung hat er aufgenommen und auf Reddit geteilt.

In diesem Gespräch erzählt ChatGPT eine Geschichte mit einer natürlichen Stimme und nutzt dabei Soundeffekte wie Gewitter, um die Stimmung zu untermalen. Die KI ist also in der Lage, diese Effekte zu kreieren und an der richtigen Stelle in die Story einzubauen, was die momentane Version des Sprachassistenten nicht kann.

Weitere Nutzer im Reddit-Post berichten ebenfalls von Soundeffekten in ihren Unterhaltungen. Einer spielte beispielsweise ein Star-Wars-Rollenspiel mit der KI, als ChatGPT plötzlich Geräusche eines Blasters machte.

Keine offiziellen Informationen

Dabei ist zu beachten, dass es sich um Nutzerberichte handelt und nicht um offizielle Informationen von OpenAI. Vor einigen Tagen teilte OpenAI mit, dass das Unternehmen noch mehr Zeit benötigen, bevor der Advanced Voice Mode an die Nutzer ausgerollt wird.

Es ist jedoch möglich, dass der Modus testweise bereits für einige Nutzer verfügbar war. Wahrscheinlich wird es nicht mehr lange dauern, bis wir weitere offizielle Informationen von OpenAI zu dem verbesserten Sprachassistenten erhalten.

