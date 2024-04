Ab sofort rollt OpenAI seinen Chatbot ChatGPT ohne Registrierungszwang aus. Das hat das Unternehmen am Montag in einem Blogpost angekündigt. Der freie Zugang gilt allerdings nur für das Kernprodukt. Für den kostenpflichtigen Bildgenerator DALL-E 3 wird weiterhin ein Konto vorausgesetzt.

Anzeige Anzeige

ChatGPT ohne Konto nutzbar, Dall-E nicht

„Wir führen dies schrittweise ein, mit dem Ziel, KI für jeden zugänglich zu machen, der neugierig auf ihre Fähigkeiten ist“, so OpenAI.

Seit der Einführung von ChatGPT Ende 2022 mussten sich interessierte Nutzer:innen für ein OpenAI-Konto anmelden. Dennoch gewann der Chatbot schnell an Popularität. So wurde ChatGPT zu einem der am schnellsten wachsenden Dienste überhaupt.

Anzeige Anzeige

In der Folge fügte OpenAI kostenpflichtige Abonnements hinzu, um Zugang zu Produkten wie DALL-E 3 und fortgeschritteneren Modellen wie ChatGPT 4 zu erhalten. Daran ändert sich nichts. Auch weiterhin benötigen Benutzer:innen ein Konto, um den Chatverlauf zu speichern, Chats zu teilen und gesprochene Anfragen zu stellen.

OpenAI schreibt, dass inzwischen wöchentlich mehr als 100 Millionen Menschen in 185 Ländern ChatGPT nutzen. Laut dem Web-Analysedienst SimilarWeb war ChatGPT mit geschätzten 1,6 Milliarden Besuchern im Februar die meistbesuchte KI-Chatbot-Website. Die Besucherzahlen seien jedoch gegenüber dem Höchststand vom Mai 2023, als die Zahl der geschätzten Besuche bei 1,8 Milliarden lag, leicht gesunken.

Anzeige Anzeige

So nutzt du ChatGPT ohne Account

Um ChatGPT ohne Anmeldung in Anspruch zu nehmen, öffnest du die Website chatgpt.com. OpenAI weist zusätzlich darauf hin, dass das Unternehmen die eingegebene Anfragen und ausgegebene Antworten zu Trainingszwecken für die KI-Modelle nutzen kann. Wer das nicht möchte, kann es auch in der kontolosen Version einfach unterbinden. Dazu klickst du auf das Fragezeichen unten rechts, öffnest die Einstellungen und deaktivierst die entsprechende Funktion.

Zusätzliche Schutzmaßnahmen für kontolose Anfragen

Laut OpenAI werden im Vergleich zu dem kontobasierten Zugang „zusätzliche inhaltliche Schutzmaßnahmen“ eingeführt. So sollen Anfragen über eine breitere Palette von Kategorien abgelehnt werden. Um welche Kategorien es sich dabei handelt, bleibt zunächst unklar.

Anzeige Anzeige

Auch für Nutzer:innen ohne Account wird allerdings die Möglichkeit angeboten, das Modelltraining abzustellen. Damit können alle ChatGPT-Verwender:innen festlegen, ob ihre ChatGPT-Aktivitäten für das Training der KI-Modelle von OpenAI verwendet werden können.

Andere OpenAI-Produkte, wie der neu angekündigte KI-Stimmenklon-Service Voice Engine und die Videoerstellungsplattform Sora, bleiben weiterhin nur für eine begrenzte Anzahl von Nutzer:innen und Partnern verfügbar.

Bis die Nutzung ohne Konto bei allen funktioniert, kann es zudem noch etwas dauern. OpenAI will den freien Zugang erst nach und nach einführen.