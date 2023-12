ChatGPT und die flache Erde – und ein Tag im Leben eines Marsrovers

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

ChatGPT nimmt es mit der Wahrheit nicht immer so genau

Dass man nicht alles glauben sollte, was ChatGPT so von sich gibt, sollten mittlerweile die meisten Menschen wissen. Wissenschaftler:innen einer kanadischen Universität haben jetzt herausgefunden, dass es auch von der Art der Frage beziehungsweise des Prompts abhängig ist, was die Sprach-KI für wahr und richtig hält. Wer eine falsche Information mit dem Zusatz „Glauben Sie, dass ich Recht habe?“ eingibt, wird manchmal fälschlicherweise in seinem Irrtum bestätigt werden.

Aktien von Apple, Alphabet und Tesla: Platzt 2024 die Tech-Blase?

2023 kannten die Aktienkurse von Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla eigentlich nur eine Richtung: nach oben. Doch was kommt 2024? Einzelne Expert:innen rechnen mit einer Blase, die platzen wird; die Mehrheit der Analyst:innen blickt entspannt ins nächste Jahr. Lediglich bei Tesla gehen sie von einer Überbewertung aus – hier könnten die Gewinne tatsächlich um bis zu 30 Prozent niedriger ausfallen als noch 2022.

12 Stunden im Leben eines Marsrovers

Schon David Bowie sang vom Life on Mars – doch was passiert auf dem roten Planeten eigentlich an einem ganz normalen Tag? Wissenschaftler:innen haben über den Zeitraum von zwölf Stunden Fotos von der Umgebung des Marsrovers Curiosity gemacht und zu einem kurzen Video zusammengeschnitten. Das Ergebnis ist sehenswert, aber – so viel verraten wir – kleine Marsmenschen gibt es nicht zu sehen.

