Neue Chrome-Funktion lässt euch Restaurants direkt über die Adressleiste anrufen

Dich überkommt unterwegs der Hunger und du willst schnell bei einem Restaurant in deiner Nähe anrufen? Das soll laut Google nun noch schneller möglich sein. Wenn du den Namen einer Gaststätte bei Chrome in die Adresszeile eingibst, poppt gleich eine Leiste mit Buttons auf.

Anzeige Anzeige

Mit einer dieser Schaltflächen kannst du direkt bei dem Restaurant anrufen. Eine andere aktiviert eine Wegbeschreibung zu dem Lokal. Mit dem dritten Button kannst du dir schließlich Bewertungen des Etablissements anzeigen. Laut Google ist dieser Shortcut bereits jetzt für Android-User:innen verfügbar. Für Besitzer:innen von mobilen Geräten mit iOS ist es ab Herbst verfügbar.

Neues Action-Feature für Chrome

Mit der verbesserten Restaurantsuche stellt Google mal wieder eine Erweiterung von Chrome Actions vor. 2022 hat der Suchmaschinengigant diese Option eingeführt, mit der ihr via Shortcuts direkt über die Suchleiste Befehle starten könnt.

Anzeige Anzeige

Wenn ihr etwa Stichworte wie „Erstelle Google Doc“ oder Ähnliches in die Suchmaske eingebt, öffnet sich direkt ein neues Google Doc. Man kann damit aber auch seine Downloads anzeigen oder löschen lassen, Termine koordinieren oder sein Passwort ändern – ohne Ordner durchforsten zu müssen.

Noch mehr neue Features für Google Chrome

Die Restaurant-Action ist nur eines von mehreren Updates für Chrome, die Google in einem Blogbeitrag angekündigt hat. So hat Google für iPads und Android Tablets die Adressleiste angepasst. Die Webseite, auf der sich die Nutzer:innen bleibt jetzt unterhalb des Dropdowns sichtbar. So kann nach dem Tippen in die Adressleiste direkt zu der Seite zurückkehren, falls man doch nicht auf eine andere Seite wechseln möchte.

Anzeige Anzeige

Für die Adressleiste gibt es außerdem jetzt die Möglichkeit, Shortcuts individueller zu gestalten. Wer zum Beispiel oft das Wort „Fahrplan“ nutzt, um entsprechenden Seite seines regionalen Nahverkehrs zu gelangen, kann dies so anpassen, dass direkt beim Eintippen des Wortes „Fahrplan“ bei den Suchergebnissen die oft angesteuerte Seite in den Suchergebnissen höher angezeigt wird.

Außerdem neu: Im Discover-Feed kann man über die Ergebnisse seines Lieblingssportvereins auf dem Laufenden gehalten werden. Wenn die Mannschaft, der man folgt oder die man in der Vergangenheit oft gegoogelt hat, spielt, werden automatisch Updates zum Spielstand angezeigt.

Anzeige Anzeige

Trendende Suchergebnisse werden nun auch in der Chrome-Suchleiste von iOS-Geräten angezeigt. Dieses Feature war bisher nur für Android-Nutzer:innen verfügbar.

Mehr zu diesem Thema