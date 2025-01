Neue Funktionen für Claude, KI-Agenten und der Arbeitsmarkt: So sieht der Anthropic-CEO die Zukunft

Die Rückmeldung fiel verhalten aus. Joanna Stern, Kolumnistin beim Wall Street Journal, fragte zu Beginn eines Interviews mit Anthropic-CEO Dario Amodei in Davos, ob sich wohl Power-User des Chatbots Claude im Publikum befänden. Ein kurzer Whoo-Ruf war zu hören. Ansonsten herrschte Stille. Vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass Claude im Vergleich zum großen Konkurrenten ChatGPT von OpenAI nicht ganz so viele Funktionen bietet. Das könnte sich immerhin bald ändern. In der anschließenden Fragerunde kündigte Amodei viel Neues an.

Anzeige Anzeige

Jetzt buchen: Optimiere dein Projektmanagement mit KI – starte unseren Onlinekurs und nutze das Potenzial von ChatGPT für deine Projekte. Optimiere dein Projektmanagement mit KI – starte unseren Onlinekurs und nutze das Potenzial von ChatGPT für deine Projekte. Hier geht’s zum Shop!

Web-Zugriff und Spracheingabe für Claude

So versprach der Anthropic-Chef, dass Claude bald Zugriff auf das Internet bekommen soll. Ein konkretes Datum wollte er zwar nicht nennen, sagte aber: „Das kommt relativ bald.“ Die Tatsache, dass die Konkurrenz hier die Nase vorn hat, erklärt Amodei mit dem Enterprise-Fokus von Anthropic. Der Zugriff aufs Internet sei aber mehr etwas für Konsumenten.

Außerdem soll Cloud einen Sprach-Modus bekommen. Ähnliche Funktionen kennen Nutzer:innen schon von Googles Gemini Live oder eben dem ChatGPT Advanced Voice Mode. Claude kann bislang nur Spracheingaben transkribieren oder Bildschirminhalte vorlesen. Eine natürliche Unterhaltung mit dem Chatbot ist bislang nicht möglich. Doch auf die gute folgte eine schlechte Nachricht. Auch hier gibt es noch keinen Termin. Im Gegenteil. „Das ist etwas, dass wir irgendwann einmal tun werden“, so Amodei.

Anzeige Anzeige

Besser stehen die Chancen für eine Gedächtnisfunktion. Die sei „sehr wichtig“ und ein Teil der umfassenden Vision von Anthropic. Ein Mitarbeiter müsse sich schließlich auch an vorherige Unterhaltungen erinnern können. Diese Funktion soll bald erscheinen. In ChatGPT ist sie etwa schon länger eingebaut.

KI könnte Menschen schon in wenigen Jahren überholen

Für die nahe Zukunft kündigt Amodei außerdem neue, smarte Modelle an. Auf Details zum Funktionsumfang wollte er sich zwar nicht einlassen. In weniger als sechs Monaten will das Unternehmen sie aber an den Start bringen. Dann werden die Modelle aber noch nicht auf Augenhöhe mit den menschlichen Nutzer:innen agieren können. Diesen Sprung erwartet Amodei in zwei oder drei Jahren, auch wenn er sich bei dieser Voraussage noch etwas unsicher fühle. Der Anthropic-Chef bezieht sich dabei vor allem auf den Arbeitsbereich. Amodei sieht KI-Chatbots hier zwar immer noch als Assistenten, die aber „allmählich besser werden als wir“ und zwar bei „fast allem“.

Anzeige Anzeige

Außerdem nutzt Amodei die Gelegenheit, um KI-Agenten aus seiner Sicht zu beschreiben. Diese sollten in der Lage sein, jede Aufgabe an einem Computer auszuführen. Die Theorie: Nutzer:innen geben der KI eine Aufgabe, die sie selbstständig bearbeitet und sich gelegentlich mit den Zwischenergebnissen zurückmeldet – wie ein Kollege eben. Amodei vermutet, dass man erste Versionen dieser Agenten noch in der ersten Hälfte des Jahres sehen könnte. Dies sei aber kein Versprechen. In einer Beta-Version bietet Anthropic eine solche Funktionalität in kleinerer Form aber zumindest schon an. Claude ist dann etwa in der Lage, eine Excel-Tabelle selbstständig zu befüllen.

Das bringt natürlich Auswirkungen für den Arbeitsmarkt mit sich. Zunächst geht Amodei aber nicht von schwerwiegenden Folgen aus. Im Gegenteil. Selbst wenn KI 90 Prozent der Arbeit eines Menschen übernehme, hätte er immer noch die Möglichkeit, sich dadurch besser auf die verbliebenen zehn Prozent zu konzentrieren. Erst in einer ferneren Zukunft, in der KI und Roboter Menschen in fast allem ausstechen, müsste man sich darüber unterhalten, wie man die Wirtschaft organisiert. KI-Unternehmen wie Anthropic nimmt er dabei in die Pflicht, eine Antwort auf diesen Umstand zu finden.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das große Problem der KI-Revolution

Bei aller Zukunftsmusik muss sich Anthropic aber auch gegenwärtigen Problemen stellen. Dazu gehört, die nötige Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, damit Claude vernünftig arbeiten und schnell Ergebnisse liefern kann. „Die Nachfrage, die wir im letzten Jahr und insbesondere in den letzten drei Monaten erlebt haben, hat unsere Fähigkeit überfordert, die benötigte Rechenleistung bereitzustellen“, erklärte Amodei.

Man wolle die Effiziens aber schnellstmöglich verbessern. Helfen soll dabei Investor Amazon, durch den Anthropic Zugriff auf mehre „hunderttausende“ KI-Beschleuniger der Marke Trainium 2 bekommt. Amodei sei außerdem nicht überrascht, wenn das Unternehmen 2026 auf eine Million Chips zugreifen könne. Jetzt ginge es erstmal darum, die Systeme online zu bringen. „Aber das braucht einfach Zeit.“

Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben

6 Bilder ansehen Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock