Alternative zu OnlyFans: Riley Reid startet die etwas andere KI-Chatplattform

Riley Reid ist in den USA vor allem für Erwachsenenfilme bekannt. Nun hat sie mit Clona-AI einen besonderen Chatdienst auf Basis künstlicher Intelligenz gestartet. Für 30 US-Dollar im Monat können Fans mit ihrem Avatar oder dem von „Lena the Plug“ schlüpfrige Unterhaltungen führen.

Genutzt wird dafür ein Sprachmodell, das speziell dafür angepasst wurde, um die jeweilige Persönlichkeit wiederzugeben. Engadget hat über das sorgfältige Training der Sexting-Automaten berichtet.

Sprach-KI soll Persönlichkeit von Erotikdarstellerin abbilden

Reid berichtet, das Sprachmodell Llama 2 von Meta sei stark verfeinert und neu trainiert worden, um ihr besonders gut zu entsprechen. Dazu sei eine Vielzahl von Onlinemedien, darunter Interviews, Podcasts-Auftritte und Youtube-Videos zu den eigenen Filmen hinzugezogen worden.

Zudem hat sich Reid selbst mit dem Avatar ausgetauscht. Sie sagte: „Aber am Anfang habe ich mich darauf konzentriert, dass die Namen meiner Hunde richtig geschrieben sind und dass ich sie auf ihre Richtigkeit hin überprüfe.“ Später korrigierte sie die KI in feineren Nuancen.

So gewagt, wie die Darsteller:innen es wollen

Reid betont, das System spreche nur so frivol, wie die Darsteller:innen es wünschten. Sie selbst habe etwa darauf geachtet, dass ihr Avatar keine körperlich gefährlichen Sexualakte bespreche.

Reid zeigte sich optimistisch, dass ihr Wirtschaftszweig an den neuen Technologien partizipiert. Sie sagte: „Ich habe das Gefühl, dass wir ein großer Teil der KI sein werden, die sich an unsere Gesellschaft anpasst, weil Pornos immer so sind.“ So sei es auch mit dem Internet gewesen. Die Pornowelt habe sehr viele technologische Fortschritte mitgemacht.

