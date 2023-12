Co-Leadership: Warum geteilte Führung überzeugt

Liebe Leserinnen und Leser, fühlt ihr euch gestresst? Dann könnte es sein, dass ihr Managerin beziehungsweise Manager seid. Die neue Studie „State of the Manager“ von Culture Amp kommt nämlich zu dem Schluss, dass sie durch widersprüchliche Erwartungen an ihre Aufgaben sowie immer größer werdender Teams immer weniger Zeit für ihre wesentlichen Aufgaben haben. Der Bericht zeigt Trends auf und beruht auf den Erkenntnissen von über einer Viertelmillion Managerinnen und Manager in 3.304 Unternehmen weltweit.