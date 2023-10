Cyberangriff auf Motel One: Kundendaten landen im Darknet

Die Hotelkette Motel One wurde Opfer eines Hackerangriffs. (Foto: 360b / Shutterstock)

Mehrere Terabyte an sensiblen Daten der Hotelkette Motel One, darunter Buchungs- und Zahlungsdaten, Kontodaten, E-Mails und interne Zugänge, sind ins Darknet gelangt. Hinter dem Angriff steckt die Hackergruppe AlphV/BlackCat, die angekündigt hat, weitere Datensätze zu veröffentlichen, da Motel One nicht innerhalb der gesetzten Frist auf die Forderungen der Angreifer reagierte.

Wann genau der Angriff sich ereignet hat, ist unklar. Die Motivation hinter dem Angriff scheint jedoch finanzieller Natur zu sein. Die Gruppe versucht, das Unternehmen mit den erbeuteten Daten zu erpressen und gab Motel One eine Frist von fünf Tagen, bevor weitere Daten veröffentlicht werden. In einer Nachricht an das Unternehmen betont die Gruppe, dass die Veröffentlichung der Daten erhebliche negative Auswirkungen auf den Ruf und rechtliche Konsequenzen haben würde.

Motel One bestätigt Cyber-Angriff

„Wir haben 24.449.137 Dateien extrahiert, etwa sechs Terabyte an Daten“, schreiben die Angreifer in einer Mitteilung, die an die Hotelkette gerichtet ist. „Wir möchten betonen, dass Ihre Geschäftsleitung sich der Situation bewusst ist, aber die Veröffentlichung hinauszögert und Ausreden sucht. Wir geben Ihnen fünf Tage Zeit, bevor eine Katastrophe für Ihr Unternehmen eintritt“.

Motel One hat den Vorfall bestätigt und Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen des Angriffs zu minimieren. Bisher wurden 150 gestohlene Kreditkarteninformationen bestätigt, und die betroffenen Kunden wurden bereits benachrichtigt. Die Hotelkette empfiehlt allen Kunden, sich per E-Mail zu melden, um festzustellen, ob sie von dem Leak betroffen sind.

