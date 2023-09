Das Interessanteste der Ifa 2023: Diverse Hersteller versuchen sich an neuen Kategorien

Mit der Ifa 2023 wollten die Organisator:innen einer der weltgrößten Messen für Unterhaltungselektronik an die Zeiten der Vor-Corona-Jahre anknüpfen. Die Besucher:innenzahlen werden zwar erst in Kürze bekannt gegeben, jedoch waren laut Veranstalter immerhin die 26 Hallen mit gut 130.000 Quadratmetern Messefläche komplett ausgebucht. Über 2.000 Aussteller aus beinahe 50 Ländern haben sich in der Hauptstadt für die Messe zusammengefunden.