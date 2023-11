Teure Bahntickets und schlechtes Internet

Tickets am Automaten sind manchmal günstiger als in der App. (Foto: Bjoern Wylezich / Shutterstock)

Preisvergleich lohnt sich

Tickets für die Deutsche Bahn können je nach Kaufort unterschiedlich teuer sein, wobei der DB Navigator einer Recherche zufolge in einigen Fällen höhere Preise anzeigt als die Ticketautomaten. Die Preise auf der Reiseauskunft-Website der Bahn entsprechen denen der Automaten, doch es fehlen die Sparpreise, die in der App verfügbar sind. Allerdings plant die Bahn, die Ausgabe von Sparpreisen an Automaten bis Ende 2023 einzustellen. Um das beste Angebot zu finden, lohnt sich derzeit ein Preisvergleich zwischen der App und der Website sowie das Testen verschiedener Abfahrtsorte.

Hat ChatGPT Gefühle?

Wir Menschen geben uns bisweilen zusätzliche Mühe, wenn wir wissen, dass jemand dringend unsere Hilfe braucht. Jetzt zeigte eine Studie, dass das auch auf große Sprachmodelle zutrifft. Demnach können emotionale Prompts zu deutlich besseren Ergebnissen führen. Das bedeutet aber nicht, dass KI über Empathie verfügt. Aber es zeigt uns, wie KI-Modelle aus ihren Trainingsdaten lernen – und wie wir bessere Prompts verfassen können.

Wo das Internet am stabilsten läuft

Eine Verivox-Umfrage zeigt, dass bestimmte Internetanschlüsse anfälliger für Störungen sind, wobei Kabelverbindungen am schlechtesten abschneiden. Die Studie, durchgeführt von Innofact, befragte über 1.000 Personen zu ihren Erfahrungen mit Internetausfällen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern verzeichnen Nutzer:innen im Norden Deutschlands seltener Unterbrechungen, was auf einen besseren Ausbau von Glasfaseranschlüssen zurückzuführen sein könnte. Diese Ergebnisse deuten auf eine ungleichmäßige Verteilung der Netzqualität hin, die je nach Anschlusstyp und Wohnort variiert.

