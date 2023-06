Die besten Memes zur Vision Pro: „Welche ‚Black Mirror‘-Folge ist das?“

Lange ging es auf Apples WWDC 2023 recht unspektakulär zu. Tim Cook und Kolleg:innen hangelten sich erst mal durch OS-Updates und Anpassungen der Mac(book)-Produktpalette. Der große Knall, das Mixed-Reality-Headset Vision Pro, wartete ganz am Schluss. Man muss Apple aber lassen, dass es eine neue Timer-Funktion auf dem iPhone (unter iOS 17) mit dem gleichen Enthusiasmus präsentiert wie ein potenziell revolutionäres AR-Device.

Dementsprechend liefert die ganze Veranstaltung einiges an Meme-Potenzial. Für alle, die nicht tief im Apple-Kosmos stecken, ist es durchaus skurril, mit welchem Bombast auch kleine Neuerungen angekündigt werden. Das fällt erst recht auf, wenn es um Features geht, die beispielsweise bereits auf dem iPhone zur Verfügung standen, aber noch nicht auf dem iPad. Widgets auf einen Desktop zu ziehen wäre da so ein Beispiel.

Weil alles „amazing“ und „revolutionary“ ist, könnte man in dem ganzen Buzzword-Gewitter fast ein bisschen übersehen, dass einige der neuen Features echt ziemlich beeindruckend sind. Zwischendurch taucht dann plötzlich Apple-Vorstand Craig Federigh mit einer dreihalsigen Gitarre auf. Wer hat, der kann.

Vision Pro versetzt das Netz in Aufruhr

Nach einer guten Stunde kommt dann das, worauf die meisten Apple-Fans wohl am gespanntesten gewartet haben. Tim Cook steht zwar draußen im Grünen, kündigt aber ein Device an, dass das Rausgehen prinzipiell überflüssig macht: ein Mixed-Reality-Headset für rund 3.500 Dollar. Bei der Verkündung des Preises geht ein Raunen durch die Menge.

Das Gerät selbst weckt direkt Erinnerungen an Sci-Fi-Filme wie „Ready Player One“ – oder eben auch dystopische Serien wie „Black Mirror“. Und auch wenn bis zum Marktstart noch viel Zeit vergeht, hat Apple es auf jeden Fall geschafft, direkt eine Menge Buzz zu kreieren. Die Präsentation macht einiges her – und ob nun begeistert oder belustigt, eine Meinung zu dem Gerät hat so ziemlich jeder.

In unserer Bildergalerie findet ihr die besten Memes und lustigsten Tweets zur Vision-Pro-Vorstellung.

